Pour une durée limitée, chaque réservation donne automatiquement aux voyageurs une chance de gagner l'un des deux séjours tout compris!

MONTRÉAL, le 16 juill. 2024 /CNW/ - En juillet, les Canadiens qui ont envie d'une escapade paradisiaque ne devraient pas chercher plus loin que Aston Hotels, le Partenaire du mois de Vacances Sunwing. En tant que chaîne hôtelière très populaire dans les îles les plus prisées des Caraïbes, leurs propriétés offrent un accès direct aux plages immaculées, aux eaux calmes et à l'ambiance accueillante de Cuba à des prix exclusifs et avec des avantages supplémentaires disponibles seulement pour une durée limitée.

Pour profiter d’une expérience rehaussée, réservez des vacances dans une propriété Aston Hotels avec Vacances Sunwing ou auprès d’un agent de voyages. (Groupe CNW/Sunwing Vacations Inc.)

Depuis plus de vingt ans, Aston Hotels est l'une des chaînes hôtelières les plus fiables et respectées dans l'archipel cubain et ailleurs. Chaque propriété est facilement reconnaissable par le charme caractéristique des Aston Hotels, tout en conservant un caractère distinctif et éclectique. Le service de conciergerie Astonishing Things™ propose des expériences locales et des inclusions exclusives conçues individuellement afin de combler les besoins et les préférences uniques des clients.

Grâce à de magnifiques propriétés dans des destinations populaires comme Varadero, Holguín, Cayo Coco et Cayo Santa Maria, les clients qui réservent un forfait vacances dans certains hôtels entre le 8 et le 31 juillet 2024 pour un voyage ayant lieu d'ici le 31 octobre 2025 peuvent profiter d'avantages exclusifs comme des prix réduits, des surclassements gratuits dans les catégories de chambres Club* en plus de ne payer aucun supplément pour personne seule* (jusqu'à épuisement des stocks). Pour inciter les voyageurs à réserver des vacances dans une propriété Aston Hotels avec Vacances Sunwing durant cette période, ils seront automatiquement inscrits pour courir la chance de gagner l'un des deux séjours tout compris de sept nuitées pour deux personnes au Aston Costa Verde Beach Resort, à Holguín, ou au Grand Aston Varadero Beach Resort, à Varadero. Les clients qui ne font pas d'achat sont également admissibles au tirage. Cependant, ils n'ont droit qu'à un bulletin de participation pendant la période du concours et ils doivent remplir un formulaire sur le site Sunwing.ca/fr.

Pour profiter d'une expérience rehaussée, réservez des vacances dans une propriété Aston Hotels avec Vacances Sunwing ou auprès d'un agent de voyages.

*Des restrictions s'appliquent

