« Depuis que nous avons présenté la nouvelle proposition de valeur et la personnalité fantaisiste de Vacances Sunwing la saison dernière, nos équipes ont consacré la dernière année à interagir avec nos clients afin de mieux comprendre leurs divers styles et préférences de voyage afin que nous puissions continuer à évoluer en conséquence », déclare Samantha Taylor, chef de la direction marketing, Vacances Sunwing. « Dans un marché de plus en plus compétitif, nous avons constaté que notre succès vient de notre caractère unique. Notre dernière campagne hivernale, pleine d'humour et d'optimisme, représente parfaitement la façon dont nous continuons à développer notre identité de marque. Le message que nous voulons transmettre est que les voyages tout compris et de loisirs vont au-delà de ce qui est familier, et nous montrons comment nos clients peuvent économiser davantage et s'amuser plus avec nous. »

Cet hiver, Vacances Sunwing a adopté une approche intelligente et humoristique pour sa plus récente campagne de marketing qui met de l'avant l'identité unique des clients en matière de vacances, illustre leur singularité de manière divertissante et favorise un sentiment de camaraderie entre ceux qui explorent les tropiques. Le concept de la campagne a été développé par l'agence créative john st., en collaboration avec l'équipe de création interne de Sunwing. Cet automne, le message publicitaire est diffusé par une campagne médiatique de masse, qui comprend des chaînes spécialisées de Montréal et de Toronto, les réseaux sociaux, des annonces à la radio, des vidéos sur les plateformes numériques, des panneaux publicitaires et des messages publicitaires dans les cinémas Cineplex, ainsi que des partenariats excitants avec des influenceurs.

Cet automne et cet hiver, les Canadiens peuvent maximiser leurs vacances tout compris en économisant sur des centaines d'hôtels dans des dizaines de destinations soleil populaires, soit la plus grande sélection de tous les voyagistes au Canada. Pour plus d'informations ou pour réserver vos vacances, contactez un agent de voyages ou visitez le sunwing.ca, et profitez de tout pour tous sous les tropiques.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca.

