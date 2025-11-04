Vabysmo est désormais remboursé pour les trois indications approuvées dans la province, offrant ainsi aux patients une solution entièrement financée pour répondre à leurs besoins

MISSISSAUGA, ON, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) a aujourd'hui le plaisir d'annoncer que la seringue préremplie de VABYSMO® (faricimab injectable) est désormais remboursée en vertu du Programme de médicaments de l'Ontario1. La seringue préremplie à usage unique de 6 mg de VABYSMO a reçu l'autorisation de Santé Canada en décembre 20242.

« Nous sommes heureux que ce jalon offre ophtalmologistes et aux patients en Ontario un accès public à ce format prêt à l'emploi de Vabysmo, » a indiqué Simon Yunger, Directeur de l'accès au marché et de la tarification de la Division pharmaceutique de Roche Canada. « Cette décision résulte de notre engagement envers les payeurs et les professionnels de la santé pour garantir la disponibilité des dernières options de traitement pour les soins de la vue. »

Grâce à cette récente inscription, Vabysmo est désormais couvert en Ontario sous chaque présentation (fiole et seringue préremplie) et pour ses trois indications, soit la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire (forme exsudative ou humide), l'œdème maculaire diabétique (OMD) et l'œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR). Ces causes principales de la perte de vision sont présentes chez environ 70 millions de personnes dans le monde et peuvent avoir de graves répercussions pour les patients, leur famille et leurs proches aidants3,4,5,6.

« Je suis heureux d'avoir maintenant la nouvelle seringue préremplie de Vabysmo, car elle offre l'inhibition établie du VEGF et de l'Ang-2 de Vabysmo dans un système d'administration prêt à l'emploi, » a expliqué le Dr David T. Wong, ophtalmologiste en chef et professeur agrégé, Unity Health, St. Michael's Hospital. « La disponibilité de cette présentation nous aidera à améliorer l'efficacité de la clinique et les soins aux patients. »

Roche Canada s'engage à continuer de travailler avec les autres administrations provinciales pour rendre Vabysmo accessible aux personnes atteintes d'une perte de vision par l'intermédiaire des régimes d'assurance médicaments publics et privés.

À propos de VABYSMO® (faricimab injectable)

Vabysmo est un anticorps de type immunoglobuline G1 (IgG1) humanisé bispécifique qui agit en inhibant à la fois l'Ang-2 et le facteur A de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF-A). En inhibant le VEGF-A, le faricimab supprime la prolifération des cellules endothéliales, la néovascularisation et la perméabilité vasculaire. En inhibant l'Ang-2, le faricimab augmenterait la stabilité vasculaire et désensibiliserait les vaisseaux sanguins aux effets du VEGF-A. Les taux d'Ang-2 sont élevés chez certains patients atteints de DMLA humide, d'OMD ou d'OVR2. Au Canada, Vabysmo est autorisé pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire (forme exsudative ou humide), de l'œdème maculaire diabétique (OMD) et de l'œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR)2. À ce jour, Vabysmo est approuvé dans plus de 100 pays pour le traitement de l'OMD et de la DMLA néovasculaire, et dans plus de 30 pays pour le traitement de l'OVR7,8,9,10,11,12.

À propos de Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons. Notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients ont fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des soins du diabète.

Grâce à nos forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, nous faisons progresser les soins de santé tout en veillant à offrir aux patients des avantages concrets et à bâtir des systèmes de santé durables. Nous sommes déterminés à créer un monde où nous aurons plus de temps à partager avec ceux qui nous sont chers.

Nous cultivons aussi notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.

Avoir le courage de se réinventer et de remettre en question l'ordre établi, voilà ce que les patients et les milieux de la santé attendent de Roche. Et cet engagement est aussi fort aujourd'hui qu'il l'était à nos débuts au Canada, en 1931. Aujourd'hui, Roche Canada compte près de 2 000 employés dans ses bureaux à Mississauga en Ontario, ainsi qu'à Laval au Québec, et dans l'ensemble du pays d'un océan à l'autre.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site auwww.RocheCanada.com ou suivezRoche Canada sur LinkedIn.

References 1 Ontario Drug Benefit Program. Available at: https://www.ontario.ca/files/2025-10/moh-ontario-drug-benefit-odb-formulary-edition-43-summary-en-2025-10-24.pdf. Accessed on October 24, 2025. 2 Vabysmo Product Monograph, July 25, 2025 3 Song P, et al. Global epidemiology of retinal vein occlusion: a systematic review and meta-analysis of prevalence, incidence, and risk factors. J Glob Health. 2019; 9:010427. Song P, et al. Global epidemiology of retinal vein occlusion: a systematic review and meta-analysis of prevalence, incidence, and risk factors. J Glob Health. 2019; 9:010427. 4 Yau JWY, et al. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. Diabetes Care. 2012; 35:556-64. 5 Connolly E, et al. Prevalence of age-related macular degeneration associated genetic risk factors and 4-year progression data in the Irish population. Br J Ophthalmol. 2018;102:1691-95. 6 Bright Focus Foundation. Age-Related Macular Degeneration: Facts & Figures [Internet; cited October 2025]. Available from: https://www.brightfocus.org/macular/article/age-related-macular-facts-figures. Accessed on October 24, 2025. 7 U.S. Food and Drug Administration (FDA). Highlights of prescribing information, aflibercept 2 mg. 2022. [Internet; cited October 24, 2025]. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/125387s076lbl.pdf. Accessed on October 24, 2025. 8 FDA. Highlights of prescribing information, Vabysmo. 2022. [Internet; cited October 2025]. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/761235s003lbl.pdf. Accessed on October 24, 2025. 9 FDA approves Genentech's Vabysmo for the treatment of RVO [Internet; cited October 24, 2025]. Available from: https://www.gene.com/media/press-releases/15009/2023-10-26/fda-approves-genentechs-Vabysmo-for-the-treatment-of-RVO. Accessed on October 24, 2025 10 Chugai obtains regulatory approval for Vabysmo, the only bispecific antibody in the ophthalmology field, for additional indication of macular edema associated with RVO. [Internet; cited October 2025]. Available from: https://www.chugai-pharm.co.jp/english/news/detail/20240326160000_1054.html. Accessed on October 24, 2025. 11 European Medicines Agency. Summary of product characteristics, Vabysmo, 2022 [Internet; cited October 2025]. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/Vabysmo-epar-product-information_en.pdf. Accessed on October 24, 2025. 12 Roche Data on File

SOURCE Hoffmann-La Roche Limitée (Roche Canada)

Personne-ressource pour les médias: Jennifer Mota, Chef, Communications, Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada), 437-219-7806, [email protected]