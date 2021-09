Utilisation des écrans chez nos jeunes : tirer profit d'une problématique

QUÉBEC, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la seconde journée de consultations portant sur les effets des écrans sur nos jeunes, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale, M. David Birnbaum, a tenté de mettre en lumière le potentiel côté bénéfique de cet enjeu.

Au cours des dernières années, les études démontrant une forte hausse du temps d'utilisation des écrans par les jeunes se multiplient. L'objectif de cet atelier était justement d'échanger sur les possibilités de prendre avantage de ce qui est perçu comme étant uniquement un mal de notre époque.

On peut certainement regarder l'autre côté de la médaille de cet enjeu. Nos éducateurs, nos concepteurs de logiciels didactiques et d'outils pédagogiques, peuvent-ils emprunter la recette des éditeurs de jeux et des réseaux sociaux pour améliorer la motivation d'apprendre et la persévérance scolaire chez nos jeunes? Il faut l'envisager, selon le député de D'Arcy McGee.

Celui-ci s'est réjoui que l'on profite de cette consultation pour discuter également des moyens à prendre pour encadrer l'utilisation des écrans afin de réduire les méfaits associés à la santé, des enjeux liés à la gestion du temps-écran selon les groupes d'âge et des façons pour nos jeunes de retrouver un équilibre.

« Y a-t-il des avantages insoupçonnés au divertissement numérique, et pas seulement des risques de dépendance? Nos discussions sur le sujet, lors de cet atelier, ont été fort instructives et nous rendent optimistes pour l'avenir de nos jeunes. »

-David Birnbaum, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale

« Il est impensable d'éliminer complètement l'utilisation des écrans par nos jeunes, j'en conviens, mais on doit continuer de promouvoir tout d'abord, l'activité physique! »

-Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle pour les dossiers jeunesse.

