UTILE salue l'accélération de son projet immobilier sur le Plateau-Mont-Royal

MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - UTILE salue le leadership de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, qui a choisi d'utiliser ses nouveaux pouvoirs en matière d'approbation de projets d'habitation pour accélérer la mise en chantier de 149 appartements étudiants sur la rue Saint-Hubert à Montréal.

Lundi soir, le conseil d'arrondissement a en effet eu recours à l'article 93 du projet de loi 31, communément appelés « les superpouvoirs », afin de donner son aval au projet. Grâce au recours à ce nouveau levier réglementaire, les quelque 235 locataires du futur immeuble pourront emménager dès janvier 2026, soit six mois plus tôt que l'échéancier initialement prévu. En plus de répondre plus rapidement à l'important besoin en matière de logements étudiants abordables dans le secteur, UTILE estime que l'accélération du projet générera des économies d'au minimum 1,2 M$.

La résolution adoptée par le conseil d'arrondissement modifiera notamment l'usage du lot pour y permettre la construction d'un immeuble résidentiel, une utilisation des superpouvoirs rendue possible par le gouvernement du Québec par l'adoption en juin dernier du projet de loi 57.

Appui financier de la Ville de Montréal et de l'Association étudiante de Polytechnique

La Ville de Montréal avait déjà annoncé qu'elle contribuerait financièrement au projet par le biais d'un financement portefeuille de 21,4 M$ destiné à soutenir quatre projets de logements étudiants abordables d'UTILE, qui logeront à terme près de 1000 personnes étudiantes. L'Association étudiante de Polytechnique (AEP), quant à elle, y contribue à hauteur de 1,4 M $ via le Fonds Communautaire de logement étudiant (Fonds CLÉ).

L'immeuble de cinq étages, situé au 5500 rue Saint-Hubert, comprendra des espaces communs et d'études, un stationnement pour vélos et des espaces verts. Les membres de l'AEP, qui pourront rejoindre le campus de Polytechnique en moins de trente minutes de transport collectif, seront priorisés lors de la mise en location des appartements.

Citations

« Comme développeur de logements à but non lucratif dans un contexte de crise du logement, l'accélération est une préoccupation constante pour UTILE. Grâce au leadership du gouvernement du Québec et du Plateau-Mont-Royal dans ce dossier, nous avons pu devancer significativement l'échéancier de ce projet, ce qui permettra à plus de 200 étudiantes et étudiants de bénéficier plus rapidement d'un logement abordable et adapté à leurs besoins. »

Laurent Levesque, président-directeur général et co-fondateur d'UTILE

« Le Plateau-Mont-Royal est fier d'utiliser pour la toute première fois son superpouvoir issu du PL31 pour accélérer la livraison de ce 3e projet d'UTILE dans l'arrondissement. Ce projet financé en partie par la Ville de Montréal via l'entente portefeuille avec l'UTILE est un pas de plus pour nous rapprocher de notre cible de 20% de logements hors marché d'ici 2050. Pour soutenir cet objectif, l'arrondissement utilise tous les outils et déploie tous les efforts possibles pour que les projets à but non lucratif comme celui-ci se concrétisent le plus rapidement possible et à moindre coût pour que chaque dollar public investi fasse plus de chemin. »

Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et président du comité exécutif de la Ville de Montréal

« Je suis très heureuse que l'arrondissement du Plateau Mont-Royal se prémunisse du pouvoir spécial afin de permettre la réalisation rapide de 149 logements étudiants à Montréal. Les besoins sont grands et la qualité de vie e nombreux étudiants se verra améliorée par ce projet. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« En tant qu'association étudiante, nous sommes en première ligne pour constater les effets de la crise du logement sur la population étudiante, qui est une population particulièrement en proie à la précarité financière. L'annonce du financement du projet de l'UTILE, avec une contribution financière importante de l'Association étudiante de Polytechnique et de la Ville de Montréal, est un pas en avant, bien que cela ne règlera pas tous les enjeux de la crise du logement. Ce projet novateur permettra d'offrir des logements abordables de qualité à plus de 200 personnes étudiantes, et nous invitons tous les paliers de gouvernement à redoubler leurs efforts pour s'assurer que chaque personne étudiante puisse se loger sans se ruiner. »

Loïc Goyette, président de l'Association étudiante de Polytechnique (AEP)

À propos d'UTILE : UTILE est un propriétaire à but non lucratif qui développe et gère un parc d'appartements étudiants dont le modèle a fait ses preuves. UTILE souhaite construire d'ici 2027 quelque 1500 nouveaux logements, qui viendront s'ajouter aux 600 appartements déjà habités. L'équipe d'UTILE regroupe plus de 40 professionnel•les en développement et en gestion d'immeubles.

