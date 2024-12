UTILE présente son projet de logement étudiant à la communauté sherbrookoise

SHERBROOKE, QC, le 2 déc. 2024 /CNW/ - UTILE est heureuse d'accueillir ce soir la communauté sherbrookoise à une soirée d'informations pour présenter son projet de logement étudiant à but non lucratif sur la rue du Pacifique.

Les Sherbrookoises et Sherbrookois peuvent y découvrir le projet via différentes stations présentant l'organisme, le projet imaginé sur le terrain de la rue du Pacifique et son état d'avancement. Plusieurs membres de l'équipe d'UTILE seront disponibles tout au long de la soirée pour échanger avec les personnes intéressées et répondre à leurs questions, des très générales aux plus particulières.

Ce projet viendra répondre à un important besoin en matière de logement étudiant abordable à Sherbrooke, où vivent quelque 20 000 étudiant•es locataires. La plus récente enquête statistique d'UTILE sur la situation résidentielle à Sherbrooke révélait notamment qu'entre 2021 et 2023, le coût moyen d'un 4 et demi occupé par un ménage étudiant avait augmenté de 17,5%. La proportion de ménages locataires universitaires à Sherbrooke est parmi les plus importantes au Québec :

Près de 90% des universitaires y sont locataires ;

Environ 25% du parc résidentiel locatif de Sherbrooke est occupé par la population étudiante, laquelle réside en majorité dans des appartements de deux chambres à coucher et plus ;

est occupé par la population étudiante, laquelle réside en majorité dans des appartements de deux chambres à coucher et plus ; 48% des étudiant•es locataires allouent plus de 30% de leur revenu annuel au paiement de leur loyer ;

8 463 étudiant•es locataires ont des besoins impérieux en matière de logement.

Le projet en bref

Six étages, soit trois de moins que la limite permise par le règlement d'urbanisme ;

180 logements, dont 118 studios/1 c.c. et 62 colocations ;

Logements abordables loués en priorité aux étudiant•es à la maitrise et au doctorat de l'Université de Sherbrooke ;

; Taux d'implantation de 20% (maximum permis : 40%) ;

À 20 minutes à pied ou 10 minutes de vélo du campus de l'Université de Sherbrooke;

134 stationnements (80 cases extérieures et 54 intérieures) ;

Pas de balcons, mais une terrasse partiellement couverte au rez-de-chaussée.

UTILE souhaite offrir à la population étudiante des studios et des appartements complets à des loyers sous les prix du marché. Ses projets sont des milieux de vie qui visent à encourager la réussite des études et la participation citoyenne :

Des espaces communs axés sur leurs besoins : salle d'étude, stationnements à vélo et buanderie ;

Une gestion de proximité assurant une présence régulière de nos équipes dans les immeubles ;

L'accessibilité à de l'information par différents points de contact avec le voisinage pendant la construction ;

Un engagement à long terme dans la communauté pour contribuer au vivre ensemble.

Citations

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous présentons à la population les détails de ce projet, qui a été soigneusement réfléchi pour s'intégrer harmonieusement au quartier. La hauteur et la superficie du bâtiment, qui sont tous les deux inférieurs au maximum prévu, permettront de préserver des vues vers le Lac des Nations et d'aménager de nombreux espaces verts sur le terrain.

Élise Tanguay, directrice des affaires publiques d'UTILE

Les OSBL d'habitation, en construisant et gérant des logements à l'abri de la spéculation de manière durable, offrent une réponse pérenne à la crise du logement. Par ailleurs, le projet UTILE répondra aux besoins croissants de logement de la communauté étudiante, tout en libérant des appartements qui seront mis à disposition des ménages sherbrookoises confrontées aux difficultés d'accès à un logement adéquat.

Ivelina Nikolova, Directrice générale de la Fédération régionales des OBNL d'Habitation de la Montérégie et de l'Estrie

Ce projet amène une réponse pérenne à la crise du logement qui frappe durement la population étudiante sherbrookoise. Nous sommes heureux d'y contribuer financièrement et sommes enthousiastes à l'idée d'aller à la rencontre des citoyens du secteur pour leur montrer le fruit de notre travail avec UTILE.

Gabrielle Crevier, directrice générale du REMDUS

À propos d'UTILE : Partenaire privilégié de plusieurs municipalités, du milieu de l'enseignement supérieur, de la Société canadienne d'hypothèques et de logement et du gouvernement du Québec, UTILE est un propriétaire à but non lucratif qui développe et gère un parc d'appartements étudiants dont le modèle a fait ses preuves. UTILE souhaite construire d'ici 2027 quelque 1500 nouveaux logements, qui viendront s'ajouter aux 600 appartements déjà habités. L'équipe d'UTILE regroupe plus de 40 professionnel•les en développement et en gestion d'immeubles. Ensemble, ses organisations membres portent les intérêts de plus de 300 000 jeunes à travers le Québec.

