AVIS AUX MÉDIAS - Annonce concernant le financement d'un projet de logement étudiant à but non lucratif d'UTILE pour la population étudiante de l'Université de Montréal

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - UTILE invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant le financement d'un projet de logement étudiant à but non lucratif. La conférence de presse sera suivie d'une période de questions sur le sujet du jour, d'une prise de photos et d'une séance d'entrevues individuelles.

Prendront parole :

M. Laurent Levesque, président-directeur général et co-fondateur de l'UTILE ;

Mme Méganne Joyal, secrétaire générale de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM);

M. Luc Labelle, trésorier du Fonds communautaire de logement étudiant (Fonds CLÉ).

DATE : Jeudi 21 novembre 2024 HEURE : 14h00 ENDROIT : Salle d'exposition Marius-Barbeau C-2081/83 - Pavillon Lionel-Groulx de

l'Université de Montréal (3150 Rue Jean-Brillant, Montréal, QC H3T 1N8)

Les représentants des médias sont invités à confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected]

