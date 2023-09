Usine Northvolt : un point tournant pour l'économie de la métropole

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'installation de la méga-usine de Northvolt à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, annoncée par Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et François Legault, premier ministre du Québec, en présence de François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, et de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« L'annonce d'aujourd'hui n'est pas juste le plus important investissement privé de l'histoire de la province, c'est la confirmation du positionnement de la métropole et du Québec parmi les plus importants hubs de développement de batteries sur la planète. Ce succès est le fruit d'une mobilisation et d'un travail collectif exceptionnels, et je veux rendre hommage au ministre Champagne et au ministre Fitzgibbon. Ils ont encore une fois démontré que leur collaboration est un atout majeur pour notre économie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'arrivée d'un nouveau joueur majeur dans ce secteur d'avenir est un point tournant pour l'économie de notre métropole et du Québec. Nous consolidons notre position de chef de file dans la filière batterie, et c'est tout l'écosystème qui en bénéficiera. À ce titre, le milieu des affaires sera attentif à ce que toutes les conditions gagnantes soient réunies pour que cette implantation soit un succès. Nous devons être à la hauteur de cette opportunité économique historique », a conclu Michel Leblanc.

