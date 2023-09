USINE NORTHVOLT : LE SECTEUR MANUFACTURIER ET SA FILIÈRE BATTERIE COMME FER DE LANCE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue l'investissement historique pour l'installation d'une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques de Northvolt Batteries North America. La présidente-directrice générale de MEQ, Véronique Proulx, émet cette déclaration :

« Nous appuyons le développement d'une nouvelle grappe industrielle au Québec en lien avec la filière batterie et souhaitons la bienvenue à Northvolt dans la grande famille des manufacturiers québécois. Cette annonce démontre que le secteur manufacturier au Québec représente un allié incontournable pour le développement économique du Québec et jouera un rôle important en matière du virage environnemental et énergétique à venir au Québec.

Cela dit, les défis pour permettre au secteur de manufacturier québécois - et ses 14 000 entreprises - de jouer pleinement son rôle dans le rattrapage économique avec l'Ontario sont encore présents et c'est la raison pour laquelle nous invitons l'ensemble des acteurs à mettre sur pied les conditions favorables en matière de main-d'œuvre, d'énergie et de formation pour soutenir la croissance de l'ensemble des entreprises. »

Mme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 502 300 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,8 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 213,2 milliards de dollars en 2022.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

