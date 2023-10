CHADDS FORD, Pennsylvanie, 26 octobre 2023 /CNW/ - ClariMed, Inc., le premier partenaire de services de technologie médicale de bout en bout à faire de la convivialité l'élément central de son approche intégrée et centrée sur l'humain en matière de développement de produits médicaux, a annoncé aujourd'hui que UserWise, une société de ClariMed, a ouvert de nouveaux bureaux à la fine pointe et des installations d'observation d'études à San Jose, en Californie.

La suite chirurgicale/procédurale de UserWise à San Jose, en Californie. Cet espace simule un environnement chirurgical réel pour faciliter les études visant à améliorer l’efficacité des procédures et les résultats pour les patients. Il constitue une plaque tournante pour la mise à l’essai de nouvelles techniques et de nouveaux outils chirurgicaux, favorisant ainsi l’innovation dans les procédures chirurgicales.

La nouvelle installation mise sur une superficie impressionnante d'environ 10 000 pieds carrés et trois salles d'observation avancées, équipées de miroirs sans tain et de fonctions améliorées de surveillance et de saisie d'écran. Ces salles sont conçues pour simuler divers environnements, comme l'utilisation à domicile, les cabinets de médecins ou les salles de chirurgie, offrant ainsi aux clients des renseignements précieux sur le comportement des utilisateurs et la convivialité des produits. Les installations comprennent :

Une zone de retraitement : Une zone équipée d'une technologie moderne pour étudier et améliorer le nettoyage, la désinfection et la stérilisation des instruments médicaux, pour maintenir leurs propriétés sécuritaires et efficaces tout au long de leur cycle de vie.

Une salle d'habillage : Un espace conçu pour étudier et optimiser le processus d'habillage, axé sur le développement de tissus et de techniques qui améliorent la protection et le confort des professionnels de la santé.

Une salle de chirurgie/de procédure : Cet espace simule un environnement chirurgical réel pour faciliter les études visant à améliorer l'efficacité des procédures et les résultats pour les patients. Il constitue une plaque tournante pour la mise à l'essai de nouvelles techniques et de nouveaux outils chirurgicaux, favorisant ainsi l'innovation dans les procédures chirurgicales.

Une configuration d'observation : Élément essentiel des installations, la configuration d'observation permet la surveillance et l'analyse détaillées de divers processus et procédures.

Les installations agrandies permettent d'augmenter le nombre d'études simultanées que peut mener UserWise tout en offrant une meilleure expérience d'accueil sur place et de meilleures capacités d'observation à distance grâce à la technologie.

Kelley Kendle, cheffe de la direction de ClariMed, a ajouté : « Les toutes nouvelles installations à la fine pointe à San Jose sont beaucoup plus qu'un bureau; c'est une audacieuse déclaration d'intention. Cette capacité accrue de l'espace permet non seulement à ClariMed de se positionner pour une croissance exponentielle, mais elle témoigne également de notre stratégie d'expansion dynamique. Nous ne faisons pas qu'envisager l'avenir; nous le construisons. »

Le nouveau bureau est situé au 10, boulevard Almaden, à San Jose, en Californie.

À propos de ClariMed

ClariMed est un cabinet de développement et de réglementation axée sur l'être humain pour les produits médicaux mis au point par les fabricants de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux. Nos services professionnels de première catégorie favorisent l'innovation tout en assurant l'utilisation sécuritaire et efficace des produits médicaux. Visitez-nous à www.Clarimed.com.

