CHADDS FORD, Pennsylvanie, 29 août 2024 /CNW/ - ClariMed, Inc. , un leader mondial du développement d'appareils médicaux axés sur l'humain et de services de réglementation, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau bureau à Leeds, au Royaume-Uni. Cette expansion stratégique renforce la présence européenne de ClariMed et améliore sa capacité à servir les clients mondiaux tout en tirant parti de l'écosystème prospère de l'innovation en soins de santé de la région.

Le bureau de Leeds servira de plaque tournante pour les capacités croissantes de recherche sur les utilisateurs d'appareils médicaux de ClariMed, offrant un accès à un bassin diversifié de participants à l'étude et enrichissant les connaissances de l'entreprise en matière d'ingénierie des facteurs humains. Sa proximité avec des établissements de soins de santé et des professionnels de calibre mondial offre une ressource inestimable pour la collaboration et l'innovation en matière de conception axée sur l'utilisateur. Le nouveau site fonctionnera également comme une installation de recherche qui hébergera des études sur la fonctionnalité et les facteurs humains pour soutenir le développement de la conception, les études de marché et les évaluations des facteurs humains.

Kelley Kendle, cheffe de la direction de ClariMed, a déclaré que ce nouveau bureau est une étape importante dans la stratégie globale de croissance mondiale de ClariMed. « Non seulement cette expansion élargit notre portée géographique, mais elle nous permet également de tirer parti du riche bassin de talents et de l'esprit d'innovation de la région, a expliqué madame Kendle. L'emplacement stratégique et le secteur dynamique des soins de santé de Leeds cadrent parfaitement avec notre mission de stimuler l'innovation axée sur l'humain dans le développement d'appareils médicaux. »

Julian Dixon, directeur associé, Facteurs humains et responsable du site du bureau de Cambridge, au Royaume-Uni, a déclaré que l'expansion souligne l'engagement de ClariMed envers l'excellence et sa culture d'entreprise unique.

« Le bureau de Leeds nous permettra de diversifier davantage notre base de participants et de recruter les meilleurs talents de partout dans le nord de l'Angleterre, a affirmé M. Dixon. Cette capacité améliorée se traduira directement par des renseignements plus complets pour nos clients, ce qui mènera en fin de compte à des appareils médicaux plus sécuritaires et plus efficaces. »

Jessica Köhne, responsable du nouveau bureau de Leeds, a parlé de l'importance stratégique de l'emplacement : « Leeds est au cœur de l'innovation dans le domaine de la santé au Royaume-Uni. Notre nouveau bureau est stratégiquement positionné pour tirer parti des universités et établissements de recherche de calibre mondial de la ville et du district de Leeds axé sur l'innovation. Cet emplacement nous permettra d'établir des partenariats plus solides avec des fournisseurs de soins de santé locaux et des innovateurs technologiques, en apportant de nouvelles perspectives à notre recherche sur les facteurs humains et en améliorant notre capacité à fournir des renseignements importants axés sur l'humain. Nous sommes ravis de contribuer à la réputation croissante de la région en tant que plaque tournante de l'innovation en matière d'appareils médicaux tout en élargissant les capacités de ClariMed pour servir notre clientèle mondiale. »

Cet essor stratégique s'inscrit dans la vision de ClariMed de devenir le chef de file mondial des services de réglementation et de développement axés sur l'humain pour les produits médicaux. En établissant une présence à Leeds, ClariMed renforce son engagement à réaliser des percées dans le domaine des soins de santé et à façonner un avenir où les appareils médicaux novateurs et conviviaux sont accessibles à tous.

ClariMed est un cabinet de développement et de réglementation axée sur l'être humain pour les produits médicaux mis au point par les fabricants de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux. Nos services professionnels de première catégorie favorisent l'innovation tout en assurant l'utilisation sécuritaire et efficace des produits médicaux. Visitez-nous à www.Clarimed.com .

