CHADDS FORD, Pennsylvanie, 17 septembre 2024 /CNW/ - ClariMed, Inc., la première entreprise de développement d'appareils médicaux axés sur l'humain et de services de réglementation, a annoncé l'expansion importante de ses services stratégiques et consultatifs en Europe avec la nomination de Jenny Collinson au poste de directrice de la stratégie et des services consultatifs.

Jenny Collinson apporte à ClariMed plus de 18 ans d'expérience dans le développement de produits et l'ingénierie des facteurs humains. Titulaire d'une maîtrise en ergonomie appliquée de l'Université de Nottingham, Jenny a fait ses preuves dans la création de processus d'ingénierie des facteurs humains (IFE) et leur intégration dans les activités de recherche et de développement, de la conception au lancement de produits.

« Je suis ravie de me joindre à ClariMed en cette période passionnante. « La vision de l'entreprise correspond parfaitement à ma passion pour l'avancement des soins de santé grâce à une conception centrée sur l'humain, a déclaré Mme Collinson. « Je me réjouis à l'idée de tirer parti de mon expérience pour aider nos clients à s'y retrouver dans le paysage réglementaire complexe tout en favorisant l'innovation axée sur l'utilisateur dans l'industrie des technologies médicales. »

Cette mesure stratégique renforce la position de ClariMed en tant que chef de file mondial de l'ingénierie des facteurs humains, poursuivant sa mission de révolutionner la façon dont les produits médicaux sont mis sur le marché. Kelley Kendle, chef de la direction de ClariMed, a déclaré que la nomination de Jenny contribuera à l'engagement de ClariMed à élargir sa portée mondiale et à améliorer sa capacité à servir ses clients dans divers marchés.

« L'expertise de Jenny dans la création de solides stratégies d'ingénierie des facteurs humains, de plans de validation et de documentation qui respectent la réglementation mondiale sera essentielle à notre mission de rendre les technologies médicales novatrices, sécuritaires et axées sur l'utilisateur accessibles à toutes les collectivités, a déclaré M. Kendle.

Les services stratégiques et consultatifs élargis de ClariMed en Europe comprendront ce qui suit :

Représentation des agences : Soutien d'experts pour communiquer et collaborer avec les organismes de réglementation, en veillant à ce que les intérêts des clients soient représentés efficacement. Analyse des écarts : Évaluations exhaustives pour déterminer les points à améliorer en matière de conformité réglementaire, de pratiques exemplaires de l'industrie, de systèmes de qualité et d'ingénierie des facteurs humains. Conception de la stratégie : Élaboration de stratégies personnalisées qui harmonisent les facteurs réglementaires, de qualité et humains avec les objectifs commerciaux. Renonciations et justifications : Aider à obtenir l'approbation de l'organisme de réglementation pour adapter les activités liées aux facteurs humains tout en assurant la sécurité et l'efficacité.

Ces services sont soutenus par le réseau mondial d'experts en convivialité et des installations de pointe de ClariMed, offrant une expertise et des capacités inégalées pour optimiser la conception de produits médicaux.

L'expansion des services stratégiques et consultatifs de ClariMed en Europe, combinée à la nomination de Jenny, renforce l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions complètes et axées sur l'humain à l'industrie des appareils médicaux. Cette mesure vise à améliorer la capacité de ClariMed à servir ses clients mondiaux, en particulier ceux qui évoluent dans les environnements réglementaires complexes des États-Unis, de l'Europe, de la Chine et du Japon.

À propos de ClariMed

ClariMed est un cabinet de développement axé sur l'être humain et de réglementation pour les produits médicaux mis au point par les fabricants de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux. Nos services professionnels de première catégorie favorisent l'innovation tout en assurant l'utilisation sécuritaire et efficace des produits médicaux. Visitez-nous à www.Clarimed.com.

