Urgence de l'Hôpital du Lakeshore : vers un bris de service!

MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des professionnelles en soins de santé de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal demande à la population d'éviter de se présenter à l'Hôpital général du Lakeshore pour la fin de semaine. « Nous avons un taux d'occupation qui dépasse 150 % et il nous manque au moins la moitié des infirmières sur plusieurs quarts de travail, ce faisant il manque 4, 5 ou 6 infirmières par quart de travail. Il ne nous est plus possible d'assurer des soins sécuritaires et de qualité à la population normalement desservie par notre établissement. » déclare madame Johanne Riendeau, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de santé de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (SPSSSODIM).

Le manque de plusieurs infirmières ou infirmières auxiliaires sur plusieurs quarts de travail rend la situation intenable pour les professionnelles en soins et dangereuse pour la population. Aux prises avec un enjeu de personnel à l'urgence depuis des mois, les professionnelles en soins sonnent l'alarme pour une énième fois. « Nos membres sont épuisées, elles sont à bout de souffle et malgré les efforts consentis de part et d'autre, force est de constater que c'est insuffisant et que nous n'avons plus d'autre choix que de demander la collaboration de la population. La situation n'est plus sécuritaire à l'urgence, ni pour la population ni pour nos membres. », ajoute Johanne Riendeau.

En plus d'informer la population sur les risques liés à la situation de l'Hôpital général du Lakeshore, les professionnelles en soins appréhendent la saison estivale et lancent un appel au gouvernement. Leur demande est claire : elles veulent pouvoir convenir, conjointement avec l'employeur, de mesures incitatives pour pouvoir traverser l'été et obtenir des ratios sécuritaires pour prodiguer des soins de qualité à la population de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Le Syndicat des professionnelles en soins de santé de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal représente plus de 3 700 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires

