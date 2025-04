L'Ordre des ingénieurs du Québec dévoile les finalistes des Prix d'excellence de l'Ordre 2025 : Célébrons l'excellence en génie

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec est fier de dévoiler les finalistes des Prix de l'Ordre pour l'année 2025, qui sont répartis dans 12 catégories. Ces prix visent à récompenser l'excellence du génie québécois et à valoriser les ingénieures et ingénieurs qui, au quotidien, se démarquent par leurs réalisations, leur sens de l'innovation et l'excellence de leur pratique.

Les Prix seront remis lors de la Soirée de l'excellence en génie, le 4 juin prochain, au Théâtre St-James à Montréal. Sous le thème: Un héritage nouveau, cet événement annuel prestigieux célèbre les modèles de la profession d'ingénieur au Québec. Le thème choisi illustre comment l'innovation, tournée vers l'avenir, s'enracine dans l'héritage et la sagesse du passé pour orienter le génie de demain.

Grand Prix d'excellence professionnelle

Plus haute distinction de l'Ordre, ce prix vise à souligner la carrière exceptionnelle d'un ingénieur ou d'une ingénieure sur la base des valeurs de la profession, en prenant en considération à la fois ses réalisations et son attitude professionnelle.

Les finalistes pour le Grand Prix d'excellence professionnelle sont :

Louis Goudreau , ing., ingénieur clinicien, Centre de réadaptation de l'Hôpital d' Ottawa

, ing., ingénieur clinicien, Centre de réadaptation de l'Hôpital d' Eric Péloquin, ing., chef, études de sécurité des barrages, Hydro-Québec

Isabelle Tremblay , ing., directrice exécutive - Infrastructure spatiale, Agence spatiale canadienne

Prix de la présidence pour implication exceptionnelle à l'Ordre

Ce prix souligne pour sa part l'implication d'un ingénieur ou d'une ingénieure au sein de l'Ordre ainsi que leur contribution au progrès et à la mise en valeur de l'organisation, de ses activités et de ses projets.

Prix Honoris Genius

D'autres prix « Honoris Genius » seront remis lors de cette soirée. Ces distinctions visent à reconnaître les membres de l'Ordre qui s'illustrent dans leur milieu, dans les catégories suivantes :

Développement durable

Engagement social

Entrepreneuriat

Innovation technologique

Mentorat

Progression des femmes dans la profession

Projet d'ingénierie

Recherche ou enseignement du génie

Relève en pratique générale ou privée (nouvelle catégorie)

Relève en recherche ou enseignement du génie (nouvelle catégorie)

Une nouvelle distinction pour mieux refléter la diversité des parcours

Cette année, le nombre de catégories augmente. L'ancienne catégorie « Relève » a été scindée en deux nouvelles distinctions afin de mieux reconnaître la diversité des parcours professionnels des jeunes ingénieures et ingénieurs.

Désormais, deux prix seront remis :

Relève en pratique générale ou privée

Relève en recherche ou en enseignement du génie

La liste complète des finalistes est disponible sur le site web de l'Ordre.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il comprend quelque 72 000 membres et personnes candidates à la profession d'ingénieur. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. L'Ordre est devenu le premier ordre professionnel carboneutre en 2022.

Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

