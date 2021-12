UPA Développement international (UPA DI) appelle à la générosité avec sa nouvelle campagne de financement « Manger local fait grandir le monde »

LONGUEUIL, QC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - UPA Développement international (UPA DI) est fière de lancer sa campagne Manger local fait grandir le monde. Déployée sur 3 ans en Haïti, au Sénégal et au Bénin, tous les projets qui en découleront s'appuieront sur le principe de l'économie circulaire. Ils visent plus particulièrement à soutenir des cuisines collectives, opérées par des femmes, qui elles, s'approvisionnent en produits locaux auprès des producteurs-trices afin de fournir les cantines scolaires de leur village. Ce faisant, cette initiative permet aux femmes de développer leur capacité entrepreneuriale, aux agriculteurs-trices d'obtenir un débouché pour leurs produits et aux écoliers de manger un repas équilibré.

Pour une autonomie sans faim, voilà l'objectif derrière cette campagne pour laquelle nous souhaitons recueillir 1,5 M$ d'ici 2024. Ainsi, d'ici trois ans, nous pourrions avoir fourni un repas quotidien à 1 500 élèves pour chaque jour de classe, soit près d'un million de repas. Sur le terrain, de nombreux projets d'économie circulaire ont fait leurs preuves, tout comme celui que nous avons mené en Haïti avec nos partenaires alors que depuis 2018, c'est plus de 100 000 repas qui ont été servis aux écoliers de maternelle à la 3e année, dans trois écoles antillaises. Le but étant maintenant de reproduire ce schéma en terres africaines.

« En appuyant les organisations professionnelles agricoles dans les pays du Sud, UPA DI aide les agriculteurs-trices à assurer l'autonomie alimentaire de leur communauté. Ces femmes et ces hommes vivent les mêmes problèmes que nous, mais avec un coefficient de difficulté beaucoup plus élevé. C'est pour élargir cette approche dont l'impact est si puissant que nous lançons cette campagne majeure. Grâce à vous, à nos partenaires et aux grands donateurs, nous pourrons faire grandir le monde, c'est-à-dire appuyer l'agriculture familiale pour lutter contre la pauvreté rurale et assurer la sécurité alimentaire des communautés », a expliqué Hugo Langelier-Beauregard, secrétaire général d'UPA DI.

UPA DI tient d'ailleurs à remercier ses deux donateurs majeurs, L'Union des producteurs agricoles ainsi que La Fondation Marcelle et Jean Coutu.

« La campagne Manger Local fait grandir le monde est un appel à la solidarité et à la générosité de tous ceux et celles qui croient fermement que l'autonomie alimentaire pour tous est à la base d'un monde meilleur, plus juste et plus durable. Moi j'y crois, et j'invite les agriculteurs-trices à prendre part à ce mouvement, en contribuant, par leur don, à faire grandir un monde sans faim » a conclu Marcel Groleau, président général de l'UPA et président du conseil d'administration d'UPA DI.

Merci de donner pour une autonomie sans fin et sans faim.

Pour visionner la capsule vidéo de la campagne : https://youtu.be/Z3vEjlhRg54

À propos d'UPA Développement international

L'Union des producteurs agricoles (UPA) a toujours été partenaire du développement socio-économique du Québec et de ses régions. La mise sur pied d'UPA Développement international (UPA DI) il y a près de 30 ans s'inscrivait dans cette philosophie. Convaincus de la nécessité de préserver l'agriculture familiale en raison de son rôle fondamental dans la sécurité alimentaire mondiale, les leaders agricoles de l'époque ont voulu contribuer à son émancipation et appuyer ceux et celles qui en vivent. C'est ainsi qu'au détour des années 1990, UPA DI soutenait pour la première fois la mise en marché collective de céréales au Burkina Faso. Depuis, elle a mené des projets dans 21 pays, en Amérique et en Afrique. Elle y soutient la ferme familiale comme modèle d'agriculture durable et appui les organisations agricoles démocratiques, les systèmes collectifs de mise en marché et toute autre initiative poursuivant ces objectifs.

