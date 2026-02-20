Université du Québec à Trois-Rivières - Quartier universitaire à Terrebonne : le projet franchit une nouvelle étape

TERREBONNE, QC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Dans le but d'assurer la poursuite du projet de Quartier de l'UQTR à Terrebonne et ainsi faciliter l'accès aux études supérieures pour les étudiants de la région de Lanaudière, la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, a annoncé un soutien à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour l'élaboration des plans et devis. Pour l'occasion, elle était accompagnée de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pascale Déry, du député de Masson, Mathieu Lemay, du maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, et du recteur de l'UQTR, Christian Blanchette.

Ce nouveau quartier permettra d'accueillir davantage d'étudiants, dont une majorité serait inscrite dans des programmes considérés comme prioritaires pour la région de Lanaudière, notamment en éducation, en soins de santé, en technologies de l'information et en sciences administratives. Ce projet permettra également de répondre aux enjeux de main-d'œuvre.

L'UQTR prévoit ouvrir le quartier universitaire de Terrebonne au printemps 2030.

Citations :

« Je suis très heureuse de voir le projet de quartier universitaire à Terrebonne franchir une nouvelle étape. Accroître l'accessibilité aux études supérieures partout au Québec est une priorité de notre gouvernement. Avec cette annonce, nous faisons un pas de plus vers une offre élargie de programmes universitaires dans Lanaudière, ajoutant à terme une option d'études de qualité à l'extérieur de la Métropole. Je remercie tous les partenaires qui travaillent à ce dossier prioritaire pour la région. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« C'est une étape cruciale vers la réalisation de ce projet important que nous annonçons aujourd'hui et qui s'inscrit dans notre engagement de bonifier l'offre universitaire ici, dans Lanaudière. Nous le savons, l'accès à des programmes de formation de proximité maximise les chances de retenir nos diplômés dans la région, en plus d'augmenter le taux de diplomation. L'avancement du projet est une excellente nouvelle et n'aurait pas atteint ce stade sans les efforts colossaux investis par tous les partenaires mobilisés pour parvenir à une solution adaptée aux réalités et besoins de la population. »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'attribution d'une aide financière pour le projet de quartier universitaire de Terrebonne est une excellente nouvelle pour tout Lanaudière et la concrétisation d'un engagement important pour notre région. En rapprochant l'offre universitaire de nos milieux de vie, nous facilitons l'accès aux études, soutenons la réussite de nos jeunes et répondons concrètement aux besoins de main-d'œuvre de notre région. »

Mathieu Lemay, député de Masson

« Avec l'acquisition des terrains par la Ville en décembre dernier, pour un investissement total de 16,5 millions de dollars, Terrebonne a renforcé son engagement envers le projet de quartier universitaire. Ce projet, élaboré en partenariat avec l'UQTR, bénéficie également de l'appui précieux du gouvernement pour permettre à nos jeunes de vivre, de travailler et d'étudier à Terrebonne. La confirmation du financement supplémentaire annoncée aujourd'hui marque une nouvelle étape importante de cette démarche porteuse pour notre région. Nous sommes fiers de voir un nouveau pôle stratégique émerger ici à Terrebonne et d'unir nos forces à celles du milieu universitaire afin de faciliter l'accès aux études supérieures dans notre belle région de Lanaudière. »

Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

« Nous sommes très heureux de franchir cette nouvelle étape pour le Quartier universitaire de l'UQTR à Terrebonne. Cela démontre le consensus régional autour de l'importance d'une présence universitaire forte dans Lanaudière. Cet agrandissement nous donne les moyens d'augmenter l'offre de programmes universitaires, d'accroître le taux de diplomation et de répondre aux besoins de formation de la relève dans la région. Depuis sa fondation, l'UQTR a pour mission de rendre les études universitaires accessibles dans Lanaudière et cette annonce en est une illustration concrète. »

Christian Blanchette, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières

Faits saillants :

Une aide financière de 3,5 millions de dollars est accordée à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour l'élaboration des plans et devis.

En 2024, le ministère de l'Enseignement supérieur a accordé 550 000 $ pour la création du bureau de projet chargé de réaliser une étude d'opportunité et ainsi encourager le développement de l'offre de formation postsecondaire dans Lanaudière.

L'automne dernier, la Ville de Terrebonne a acquis un terrain sur le site visé (jonction des autoroutes 40 et 640).

