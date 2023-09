Université de Sherbrooke - Nouvelle convention collective pour les employé(e)s de soutien

SHERBROOKE, QC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Le Syndicat des employé(e)s de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS), représentant 1 500 membres, annonce la ratification et l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective, laquelle fut signée par les représentant(e)s des deux parties ce 19 septembre dernier. Ce nouveau contrat de travail sera en vigueur jusqu'au 21 mars 2025.

Cette nouvelle convention comprend une bonification de 3 % des salaires et des primes, et ce, rétroactive au 1er avril 2022. De plus, il y aura la mise en place d'une nouvelle structure salariale, rétroactive au 1er avril 2023, laquelle comporte des augmentations variables ainsi qu'une indexation de 4 % des primes. Il est à noter que les échelles salariales ont été remaniées en conformité avec la Loi sur l'équité salariale.

Les parties ont convenu de rendre accessible plus rapidement l'assurance collective au personnel de soutien temporaire et au personnel rémunéré à même des fonds de recherche de même qu'une plus grande flexibilité et transparence dans le processus d'affichage, ce qui permettra à l'Université d'être plus attractive en matière de recrutement de personnel.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 10 780 membres dans les universités, principalement des employés de soutien. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

