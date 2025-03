Université Concordia : les auxiliaires d'enseignement et de recherche obtiennent une augmentation de 20 %

MONTRÉAL, le 21 mars 2025 /CNW/ - Après une semaine de grève et de mobilisation, les 2 000 auxiliaires d'enseignement et de recherche de l'Université Concordia ont obtenu des protections substantielles contre l'inflation. À l'été 2026, ils bénéficieront d'une augmentation de salaire de 20 %.

« Ces gains changeront nos vies et nous les devons à la mobilisation exceptionnelle des membres du syndicat. Nous entendons poursuivre sur notre lancée dans les années à venir et réaliser d'autres victoires », explique Ria Mayer, membre du comité de négociation et étudiante à la maîtrise en philosophie.

Le syndicat a également obtenu le premier système de ratio étudiant-auxiliaire d'enseignement du pays. Ce ratio assure désormais qu'un nombre minimum d'heures pour les auxiliaires d'enseignement sera prévu par étudiant de premier cycle inscrit à l'université, garantissant ainsi le maintien de la qualité de l'enseignement.

« Ce gain historique mettra un terme à la dégradation de l'enseignement pour les étudiants. Depuis quelque temps, la charge de travail des auxiliaires ne cesse d'augmenter, réduisant le temps que nous pouvons consacrer à aider chacun des élèves », ajoute Mayers.

« Depuis que le syndicat s'est joint à la CSN l'an dernier, il a mis toutes ses énergies à créer le rapport de force nécessaire pour obtenir ces gains. La lutte porte fruit, comme le démontre encore une fois les membres », explique Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

« Après une année de négociations, il était temps que les auxiliaires d'enseignement et de recherche de Concordia obtiennent une entente à la hauteur de leur contribution, laquelle est essentielle à la qualité de l'enseignement à l'Université », conclut Seleha Hedaraly, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN (FNEEQ-CSN).

« La hausse du coût de la vie a des impacts importants sur les auxiliaires d'enseignement qui vivent souvent une grande précarité financière. Ils doivent leurs gains à leur courage et leur détermination, chapeau! » conclut Caroline Senneville, présidente de la CSN.

