« Nous sommes ravis de forger ce nouveau partenariat avec SD Head USA, un leader dans la production de cellulose et de gélules à base de plantes », a déclaré Aaron Lee, vice-président mondial Santé et nutrition chez Univar Solutions. « Cette collaboration procure des avantages mutuels à SD Head USA et à ses clients nord-américains. L'accord améliore notre offre d'excipients, en introduisant une vaste sélection de produits de qualité pharmaceutique à base de méthylcellulose (MC), d'éthylcellulose (CE), de carboxyméthylcellulose de sodium (CMC-Na) et de méthylcellulose hydroxypropyle (HPMC), ainsi qu'une gamme complète d'options de gélules ».

Les excipients sont des substances multifonctionnelles qui jouent un rôle crucial dans les applications pharmaceutiques et nutraceutiques en améliorant la stabilité, la biodisponibilité et l'efficacité globale des médicaments, facilitant ainsi leur absorption et leur administration appropriées dans le corps. Parmi ceux-ci, le MC, l'EC, le CMC-Na et le HPMC se distinguent par leur adaptabilité et leur polyvalence dans les utilisations pharmaceutiques. Le HPMC et le MC excellent comme émulsifiants, épaississants et stabilisateurs, tandis que le HPMC est également connu pour ses applications à libération contrôlée. Notamment, les éthers de cellulose comme le MC et le HPMC sont dérivés de ressources renouvelables, ce qui en fait des choix efficaces et respectueux de l'environnement pour les applications pharmaceutiques. Cela correspond à la demande croissante de l'industrie et des consommateurs pour des pratiques de fabrication écologiques et durables.

« Notre partenariat avec Univar Solutions est une étape importante pour SD Head USA », a déclaré Johnnie Chen, chef de l'exploitation de SD Head USA. « Les produits pharmaceutiques représentent une occasion stratégique pour notre entreprise et, grâce au vaste réseau de distribution, à l'expertise, aux capacités techniques et au leadership d'Univar Solutions dans ce secteur, nous ne pouvons penser à un partenaire plus exceptionnel pour élargir notre portée. Nous sommes convaincus que cette collaboration stimulera l'innovation et offrira une valeur exceptionnelle à nos clients. »

SD Head USA, l'un des principaux fabricants mondiaux de produits d'éther de cellulose et de gélules végétales, s'engage à l'excellence en matière de fabrication grâce à un approvisionnement constant et fiable d'excipients et de véhicules d'administration de médicaments de haute qualité. Cet accord souligne l'accent mis par les deux organisations sur la durabilité, la qualité et l'innovation dans l'avancement des formulations pharmaceutiques, et accentue le rôle essentiel des excipients de haute qualité dans les systèmes d'administration des médicaments, aidant à améliorer l'efficacité des médicaments et les résultats pour les patients.

Univar Solutions adopte une approche unique pour offrir des solutions sur le marché en répondant aux besoins de l'industrie pharmaceutique et en combinant un vaste portefeuille de produits et une empreinte de distribution mondiale avec une base de fournisseurs renommés ainsi qu'une expertise approfondie de la chaîne d'approvisionnement. Les clients sont pris en charge par les centres de solutions mondiaux d'Univar Solutions et une équipe pharmaceutique spécialisée composée de gestionnaires de comptes, de professionnels des ventes, d'experts techniques et en réglementation chevronnés possédant des connaissances et des services à l'échelle mondiale et régionale.

Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com/pharma.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés qui présente un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com.

À propos de SD Head USA

SD Head USA, qui fait partie de Shandong Head Group Co., s'engage dans la recherche et le développement, la production et la vente de composés polymères solubles dans l'eau, ses principaux produits étant des éthers de cellulose non ioniques, qui peuvent fournir au marché près de 100 variétés de produits d'éther de cellulose. Fondée en 1992 et ayant son siège social à Zibo, en Chine, sous la direction de Shandong Head Group Co., SD Head USA est un fabricant international d'éther de cellulose et l'un des seuls groupes d'entreprises d'écocomposés dans le monde qui relie les chaînes industrielles en amont et en aval des éthers de cellulose dans le domaine des gélules de plantes. Pour en savoir plus, visitez le site sdheadusa.com.

Énoncés et renseignements prospectifs

La présente communication contient des « énoncés prospectifs » en vertu de la loi applicable concernant les éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la Société. Les énoncés prospectifs peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Tous les énoncés prospectifs contenus dans la présente communication sont assortis de cette mise en garde.

Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les attentes ne se concrétisent pas ou qui pourraient autrement avoir une incidence importante et négative sur les activités de la Société, sa situation financière, ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie. Bien que les énoncés prospectifs soient basés sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans la présente communication ne garantissent pas les événements ou résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans la présente communication. Pour de plus amples informations sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter le rapport annuel le plus récent de la Société et d'autres rapports financiers, y compris les renseignements présentés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Les énoncés prospectifs représentent le point de vue de la Société uniquement à la date de la présente communication et ne doivent pas être considérés comme les points de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2558077/Shandong_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2558078/Shandong_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

SOURCE Univar Solutions LLC

PERSONNE-RESSOURCE : Relations avec les médias, Dwayne Roark, +1 331-777-6031, [email protected]