Lors de la récente cérémonie d'inauguration, Chris Halberg, premier vice-président régional, Distribution de produits chimiques pour Univar Solutions au Canada, a exprimé son optimisme à l'égard des services améliorés pour les clients et les fournisseurs, avec deux emplacements de la Société dans la région. « Nous sommes heureux des possibilités de croissance et des capacités modernes que nous offre cette nouvelle installation. Conçue en fonction des principes de nos engagements en matière de développement durable, notre capacité à livrer des produits plus rapidement et en toute sécurité au moment et à l'endroit où ils sont nécessaires offrira des gains d'efficacité stratégiques à nos fournisseurs et à nos clients. »

L'installation d'Abbotsford soutiendra l'engagement à long terme de la société en matière de développement durable, visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. L'installation a été conçue dans le but d'offrir une technologie écoénergétique dans le respect des normes d'émissions les plus récentes, ainsi que des capacités novatrices en matière de logistique et de stockage. La mise en œuvre des pratiques exemplaires a été un élément clé tout au long de la planification et de la construction de l'installation, qui comprenait un stockage plus efficace et élargi des produits chimiques et des ingrédients, une capacité ferroviaire, un système de télémétrie pour les réservoirs à l'échelle du site afin de faire l'inventaire des produits en temps réel, et des salles de mélange spécialement conçues pour les solvants, les substances corrosives et les oxydants.

Découvrez comment Univar Solutions s'engage à créer un monde plus propre, plus sûr et plus durable, et à intégrer le développement durable pour favoriser l'avenir de la distribution.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés qui présente un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com.

Énoncés et renseignements prospectifs

La présente communication contient des « énoncés prospectifs » en vertu de la loi applicable concernant les éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de l'entreprise. Les énoncés prospectifs peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Tous les énoncés prospectifs contenus dans la présente communication sont assortis de cette mise en garde.

Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les attentes ne se concrétisent pas ou qui pourraient autrement avoir une incidence importante et négative sur les activités de la Société, sa situation financière, ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie. Bien que les énoncés prospectifs soient basés sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans la présente communication ne garantissent pas les événements ou résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans la présente communication. Pour de plus amples informations sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter le rapport annuel le plus récent de la Société et d'autres rapports financiers, y compris les renseignements présentés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Les énoncés prospectifs représentent le point de vue de la Société uniquement à la date de la présente communication et ne doivent pas être considérés comme les points de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour tout énoncé prospectif.

