« Nous sommes ravis de collaborer avec BASF pour élargir considérablement notre portefeuille de produits et proposer la gamme de produits LuquaSorb® à nos clients, a déclaré Andrew Erickson, vice-président de la gestion des produits chez Univar Solutions. LuquaSorb® est un complément précieux à notre offre et nous permettra de mieux répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Cet accord tire parti des forces de notre réseau de distribution et de la technologie de pointe de BASF, ce qui profite en fin de compte à nos clients en leur offrant un meilleur accès à cette gamme de produits de haute performance et à l'expertise technique nécessaire pour l'intégrer avec succès dans leurs opérations. La réputation de BASF en matière de qualité et ses objectifs de développement durable complètent les nôtres, et ensemble nous pouvons apporter cette solution aux clients confrontés à des défis en matière de gestion des liquides. »

Les SAP LuquaSorb® sont non dangereux et particulièrement efficaces, car ils ont la capacité d'absorber et de retenir jusqu'à 500 fois leur poids en liquide. Ce pouvoir d'absorption les rend parfaitement adaptés à une multitude d'applications dans divers secteurs, offrant une solution pratique et respectueuse de l'environnement aux différents défis de la gestion des liquides. Le large éventail d'applications de la gamme LuquaSorb® comprend les capacités d'hydro-gonflement pour l'étanchéité et la protection des câbles souterrains, et comme agent de durcissement interne du béton dans les marchés CASE; la solidification des fluides de forage et l'assainissement des résidus miniers dans l'énergie et l'exploitation minière; la stabilisation des boues d'épuration; le confinement des contaminants de la nappe phréatique dans le traitement de l'eau; l'assainissement de l'environnement; et de nombreuses autres utilisations sur les marchés industriels.

« La sélection d'Univar Solutions comme distributeur exclusif de LuquaSorb® aux États-Unis et au Canada souligne la force de notre relation de longue date. Le vaste réseau de distribution d'Univar Solutions et sa connaissance approfondie du marché en font le partenaire idéal pour aider BASF à proposer ses solutions SAP de haute qualité à un public plus large. Nous sommes convaincus que ce partenariat élargi entraînera une croissance importante et apportera une valeur considérable aux clients d'Univar Solutions en leur proposant une solution de polymère superabsorbant performante, polyvalente et respectueuse de l'environnement », a commenté Michael Limbach, vice-président de la division Pétrochimie industrielle Amérique du Nord de BASF Corporation.

LuquaSorb® est disponible en trois grades différents, Q1, M1 et B1, chacun conçu avec des forces de gel, des vitesses et des capacités uniques pour assurer une large gamme d'applications et d'options de personnalisation. Cette polyvalence permet une adaptation précise pour répondre aux exigences spécifiques des différents marchés. Découvrez comment les experts commerciaux et techniques d'Univar Solutions, ainsi que nos centres de solutions spécialisés dans les applications industrielles, peuvent vous aider à sélectionner la variante LuquaSorb® idéale pour vos besoins uniques.

Univar Solutions est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés représentant un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com .

BASF Corporation, dont le siège social est situé à Florham Park, au New Jersey, est la filiale nord-américaine de BASF SE, une entreprise située à Ludwigshafen, en Allemagne. BASF compte environ 16 000 employés en Amérique du Nord et a enregistré un chiffre d'affaires de 20,5 milliards de dollars en 2023. Pour en savoir plus sur les activités de BASF en Amérique du Nord, rendez-vous sur www.basf.com/us.

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous combinons le succès économique à la protection de l'environnement et à la responsabilité sociale. Environ 112 000 collaborateurs du groupe BASF contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs et dans presque tous les pays du monde.

Notre portefeuille comprend six segments : les produits chimiques, les matériaux, les solutions industrielles, les technologies de surface, la nutrition et les soins et les solutions agricoles. BASF a réalisé un chiffre d'affaires de 68,9 milliards d'euros en 2023. Les actions de BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et sous forme de certificats américains d'actions étrangères (BASFY) aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site www.basf.com.

La présente communication contient des « énoncés prospectifs » en vertu de la loi applicable concernant les éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la Société. Les énoncés prospectifs peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Tous les énoncés prospectifs contenus dans la présente communication sont assortis de cette mise en garde.

Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les attentes ne se concrétisent pas ou qui pourraient autrement avoir une incidence importante et négative sur les activités de la Société, sa situation financière, ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie. Bien que les énoncés prospectifs soient basés sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans la présente communication ne garantissent pas les événements ou résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans la présente communication. Pour de plus amples informations sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter le rapport annuel le plus récent de la Société et d'autres rapports financiers, y compris les renseignements présentés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Les énoncés prospectifs représentent le point de vue de la Société uniquement à la date de la présente communication et ne doivent pas être considérés comme les points de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour tout énoncé prospectif.

