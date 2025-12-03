UNIQLO Canada lance son initiative de dons HEATTECH pour l'hiver dans le cadre de la campagne mondiale : « L'essence du LifeWear »

TORONTO, le 3 déc. 2025 /CNW/ - UNIQLO, le détaillant mondial de vêtements, est fier d'annoncer pour la deuxième année consécutive le lancement de «L'essence du LifeWear », une initiative mondiale visant à soutenir les réfugiés, les enfants et les victimes de catastrophes à travers le monde grâce à un don d'un million de vêtements HEATTECH. Au Canada, UNIQLO fera don de 20 000 articles HEATTECH afin d'apporter de la chaleur aux personnes sans abri, en situation d'insécurité alimentaire ou confrontées à d'autres difficultés, par l'intermédiaire de trois organisations partenaires : deuxième récolte, YWCA Canada et Covenant House.

Jean Shein, directeur nord-américain du développement durable chez UNIQLO, a déclaré : « Chez UNIQLO, nous croyons au pouvoir des vêtements pour avoir un impact positif sur la vie des gens. Grâce à l'initiative « L'essence du LifeWear », nous nous engageons à soutenir les communautés à travers le Canada en apportant chaleur et confort à ceux qui en ont le plus besoin pendant cette période des fêtes. »

Dans un esprit de générosité, tout au long du mois de décembre, les clients seront invités à contribuer à cette campagne en faisant un don à la caisse de tous les magasins UNIQLO afin de soutenir les YWCA au Canada. Les clients sont également encouragés à faire don de leurs vêtements UNIQLO en bon état dans le cadre du programme RE. UNIQLO, qui réutilise ces articles pour aider davantage les communautés.

Organisations partenaires

YWCA Canada

YMCA Canada est une fédération nationale regroupant 39 associations membres qui offrent une vaste gamme de services communautaires, notamment dans les domaines de la santé et du conditionnement physique, des services de garde d'enfants, des camps et des programmes pour les jeunes. En tant qu'organisme de bienfaisance, sa mission est de bâtir des communautés saines en favorisant un sentiment d'appartenance et en offrant des possibilités de croissance personnelle, de développement des compétences et de liens sociaux aux personnes et aux familles partout au pays. Le bureau national soutient les associations membres et travaille sur des initiatives nationales, tandis que chaque association fonctionne selon sa propre mission locale.

YWCA Canada est la plus ancienne et la plus grande organisation de promotion de l'égalité des sexes au pays. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance laïc qui se consacre à l'amélioration de la vie des femmes, des filles et des personnes de toutes les identités de genre.

Dans le cadre d'un mouvement national et mondial, les 29 YWCA communautaires du pays fournissent un soutien essentiel dans les domaines de la prévention de la violence sexiste, du logement, de l'éducation préscolaire et de la garde d'enfants, ainsi que du bien-être économique. YWCA Canada est le plus grand fournisseur de refuges pour les victimes de violence sexiste et de programmes d'emploi pour les femmes, et le deuxième plus grand exploitant de services de garde d'enfants au Canada. Ensemble, les YWCA du Canada viennent en aide à plus de 330 000 personnes chaque année.

Covenant House

Covenant House Canada est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux jeunes sans abri et victimes de la traite des êtres humains. Il offre une aide immédiate, comme un refuge, de la nourriture et des soins médicaux, ainsi que des programmes à long terme axés sur l'éducation, la préparation à l'emploi et les compétences de vie afin d'aider les jeunes à devenir autonomes. L'organisme est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et offre un amour et un soutien inconditionnels afin de donner aux jeunes les moyens de surmonter l'adversité et d'atteindre la stabilité.

deuxième récolte

Deuxième récolte est la plus grande organisation de récupération alimentaire du pays. Elle se consacre à la récupération et à la redistribution des surplus alimentaires afin de prévenir la faim et de réduire le gaspillage alimentaire. Elle met en relation des milliers d'entreprises alimentaires avec des organisations à but non lucratif afin de fournir des denrées comestibles à ceux qui en ont besoin et s'efforce de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des déchets mis en décharge. Au-delà de la distribution alimentaire, elle mène des recherches et utilise des approches fondées sur des données pour mesurer l'impact et sensibiliser le public à l'insécurité alimentaire et aux pertes alimentaires.

Pour plus de détails sur l'initiative « L'essence du LifeWear » d'UNIQLO, rendez-vous sur uniqlo.com.

À propos de RE.UNIQLO

UNIQLO s'engage à assumer la responsabilité des vêtements qu'elle fabrique et vend tout au long de leur cycle de vie. Depuis plus de 20 ans, l'entreprise collecte les articles UNIQLO usagés auprès de ses clients afin de les réutiliser ou de les recycler. RE.UNIQLO est une initiative qui donne une nouvelle vie et une nouvelle valeur aux vêtements usagés, en proposant aux clients diverses solutions pour qu'ils puissent apprécier et utiliser leurs vêtements pendant longtemps.



À propos d'UNIQLO LifeWear

LifeWear est une ligne de vêtements conçue pour tous dans le but d'améliorer la vie de chacun. Il s'agit de vêtements simples, de haute qualité, destinés à un usage quotidien et dotés d'un sens pratique de la beauté : ingénieux dans les détails, pensés en fonction des besoins de la vie quotidienne, intemporels dans leur style et en constante évolution.



À propos d'UNIQLO et de Fast Retailing

UNIQLO est une marque de Fast Retailing Co., Ltd., une société holding japonaise de premier plan dans le secteur de la distribution, dont le siège social mondial est situé à Tokyo, au Japon. UNIQLO est la plus importante des huit marques du groupe Fast Retailing, les autres étant GU, Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, J Brand et Helmut Lang. Avec un chiffre d'affaires mondial d'environ 3 400 milliards de yens pour l'exercice 2025 se terminant le 31 août 2025 (23,16 milliards de dollars américains, calculé en yens au taux de fin août 2025 de 1 dollar = 146,8 yens), Fast Retailing est l'une des plus grandes entreprises mondiales de vente au détail de vêtements, et UNIQLO est le premier détaillant spécialisé au Japon.

UNIQLO continue d'ouvrir des magasins à grande échelle dans certaines des villes et certains des lieux les plus importants au monde, dans le cadre de ses efforts continus pour consolider son statut de marque mondiale. Aujourd'hui, la société compte au total plus de 2 500 magasins UNIQLO à travers le monde, notamment au Japon, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Le nombre total de magasins des marques de Fast Retailing dépasse désormais les 3 500.

Avec une déclaration d'entreprise engagée à changer les vêtements, changer les idées reçues et changer le monde, Fast Retailing se consacre à la création de vêtements exceptionnels, dotés d'une valeur nouvelle et unique, afin d'enrichir la vie des gens partout dans le monde. Pour plus d'informations sur UNIQLO et Fast Retailing, veuillez consulter les sites www.uniqlo.com et www.fastretailing.com.

