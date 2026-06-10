UNIQLO annonce l'ouverture de cinq nouveaux magasins au Canada à l'automne 2026

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - UNIQLO, le détaillant mondial de vêtements japonais, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de cinq nouveaux magasins au Canada à l'automne 2026. Ces nouvelles adresses seront situées au St. Vital Centre à Winnipeg (Manitoba), au Quartier DIX30 à Brossard (Québec), à Tsawwassen Mills à Tsawwassen (Colombie-Britannique), au Hillcrest Mall à Richmond Hill (Ontario) et au Conestoga Mall à Waterloo (Ontario).

Depuis l'ouverture de son premier magasin canadien à Toronto en 2016, UNIQLO poursuit son expansion à travers le pays en proposant sa gamme innovante LifeWear, des vêtements simples et de grande qualité conçus pour enrichir le quotidien. L'ouverture de ces cinq nouveaux magasins viendra renforcer la présence de la marque dans des marchés clés et permettra à encore plus de Canadiens et Canadiennes d'accéder facilement à l'offre LifeWear.

« L'ouverture de ces nouveaux magasins témoigne de notre engagement continu envers les communautés canadiennes qui ont adopté LifeWear, affirme Yuya Tanahashi, chef de l'exploitation d'UNIQLO Canada. Nous sommes heureux de poursuivre notre croissance dans ces marchés et d'offrir à encore plus de clients l'occasion de découvrir l'expérience UNIQLO. »

Chaque nouveau magasin proposera l'ensemble de l'offre LifeWear pour hommes, femmes, enfants et bébés, ainsi que les collections saisonnières et la ligne UT (UNIQLO T-shirt) de t-shirts graphiques. Ces établissements suivront le modèle mondial d'UNIQLO, combinant une expérience de magasinage et un service de grande qualité à la commodité de uniqlo.com.

UNIQLO a ouvert son tout premier magasin à Hiroshima en 1984 et exploite aujourd'hui plus de 2 500 magasins à travers le monde. Avec ces cinq nouvelles ouvertures, le réseau canadien d'UNIQLO comptera désormais 42 magasins. LifeWear reflète les valeurs japonaises de simplicité, de qualité et de durabilité, offrant des designs intemporels, des coupes soignées et un confort exceptionnel qui évoluent au rythme des besoins de la clientèle.

De plus amples renseignements, y compris les dates d'ouverture et les célébrations prévues dans chaque marché, seront annoncés à l'approche de chaque ouverture.

À propos d'UNIQLO LifeWear

LifeWear est un concept vestimentaire conçu pour tous, pensé pour améliorer le quotidien. Il s'agit de vêtements simples, de grande qualité, destinés à être portés chaque jour, alliant un sens pratique de la beauté - ingénieux dans le détail, réfléchis selon les besoins réels, au style intemporel et en constante évolution.

À propos d'UNIQLO et de Fast Retailing

UNIQLO est une marque de Fast Retailing Co., Ltd., importante société de portefeuille japonaise spécialisée dans le commerce de détail et dont le siège mondial est situé à Tokyo, au Japon. UNIQLO est la plus grande des huit marques du groupe Fast Retailing, aux côtés de GU, Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, J Brand et Helmut Lang. Avec un chiffre d'affaires mondial d'environ 3,4 milliards de yens pour l'exercice 2025 se terminant le 31 août 2025 (soit 23,16 milliards de dollars US, calculés au taux de 1 $ = 146,8 yens), Fast Retailing figure parmi les plus grands détaillants de vêtements au monde, et UNIQLO est le premier détaillant spécialisé au Japon.

UNIQLO poursuit l'ouverture de magasins de grande envergure dans les villes et emplacements les plus importants au monde, dans le cadre de ses efforts continus pour consolider son statut de marque mondiale. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 2 500 magasins UNIQLO à travers le monde, notamment au Japon, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Le nombre total de magasins de l'ensemble des marques Fast Retailing dépasse désormais les 3 500.

Guidée par une philosophie d'entreprise visant à changer les vêtements, changer les idées reçues et changer le monde, Fast Retailing s'engage à créer des vêtements de qualité offrant une valeur nouvelle et unique afin d'enrichir la vie des gens partout dans le monde. Pour plus d'information sur UNIQLO et Fast Retailing, veuillez consulter www.uniqlo.com et www.fastretailing.com.

SOURCE UNIQLO

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