MADRID, 26 juillet 2024 /CNW/ - UnionPay International(« UPI » ou « la Société ») poursuit son expansion rapide sur le marché européen; 90 % des pays et régions d'Europe, et tous les pays de l'espace Schengen acceptent déjà les cartes UnionPay. Le taux d'acceptation des cartes UnionPay dans les points de vente des commerçants de la région atteint maintenant 80 %, et l'expansion continue de la Société facilite la vie des titulaires de cartes UnionPay qui visitent l'Europe cet été. N'oubliez pas de lier votre carte UnionPay à votre téléphone mobile pour un paiement rapide et une expérience de voyage efficace vers des destinations touristiques populaires comme la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et la Hongrie, entre autres.

Un taxi à Paris (PRNewsfoto/UnionPay International)

UnionPay International a également fait la promotion de plus de 6 millions de points de vente de commerçants européens en appui à UnionPay QuickPass. Les touristes peuvent facilement ajouter leurs cartes UnionPay aux portefeuilles mobiles, comme Huawei Pay et Apple Pay, afin de taper facilement leur carte ou simplement approcher leur téléphone mobile d'un terminal pour payer leurs produits et services. De nombreux grands magasins et villages commerciaux bien connus en Europe ont également commencé à prendre en charge les codes QR UnionPay, qui sont très attrayants pour les touristes d'Asie-Pacifique qui sont habitués à balayer des codes QR pour payer dans leur pays d'origine.

Au sein de destinations au riche patrimoine culturel comme l'Italie, la Grèce et l'Espagne, le taux d'acceptation des cartes UnionPay a atteint 85 %, 80 % et 90 % respectivement, et le logo UnionPay, qui est maintenant presque omniprésent, peut également être vu dans les principaux lieux touristiques comme le London Eye, la tour Eiffel, et le musée de l'Acropole, à Athènes.

UPI a classé en catégories les scénarios de voyages transfrontaliers, interurbains et locaux afin d'optimiser l'expérience d'utilisation des cartes UnionPay pour la nourriture, l'hébergement, le transport, les voyages, le divertissement et le magasinage. Nous améliorons continuellement l'expérience des cartes UnionPay chez les commerçants des aéroports pivots européens comme Charles de Gaulle, Francfort et Heathrow; plus de 90 compagnies aériennes internationales et plateformes d'agences de voyages en ligne, comme Trip.com, acceptent l'achat de billets avec une carte UnionPay. Les cartes UnionPay peuvent également être utilisées pour utiliser facilement les services de trains nationaux ou le transport collectif en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Hongrie et ailleurs.

UnionPay International met également pleinement à profit ses propres capacités d'intégration des ressources et collabore avec toutes les parties pour offrir une multitude d'avantages aux touristes paneuropéens. Dans 44 pays et régions, les cartes UnionPay peuvent être largement utilisées pour les remboursements d'impôt et pour profiter de rabais dans les centres commerciaux. De plus, plusieurs grands aéroports européens acceptent désormais l'application UnionPay ou les remboursements par code QR. Les touristes qui se rendent dans 20 pays et régions, dont le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Italie, entre autres, peuvent profiter de taux de change préférentiels pour tous les achats dans le pays après s'être inscrits sur l'application UnionPay, ce qui rend l'expérience de consommation de tourisme à l'étranger beaucoup plus abordable.

L'émission de cartes UnionPay à l'extérieur de la Chine a dépassé 240 millions; on compte maintenant des détenteurs de carte dans 82 pays, dont plus de 10 pays européens, comme l'Espagne et la Serbie. Cet été, des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et l'Asie du Sud-Est ont lancé des cartes UnionPay locales pour faciliter les paiements pour les voyages en Europe. Profitant de la transformation numérique de l'industrie des paiements, UnionPay offre des services de paiement mobile à l'échelle mondiale. À l'heure actuelle, il existe environ 200 portefeuilles collaboratifs UnionPay à l'échelle internationale, ce qui pourrait permettre d'atteindre plus de 600 millions d'utilisateurs. Divers produits de paiement par carte UnionPay, y compris « la carte, le code QR et QuickPass », sont compatibles avec les solutions transfrontalières et sont devenus un mode de paiement populaire pour le tourisme paneuropéen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2470012/image.jpg

SOURCE UnionPay International

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]