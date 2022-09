TORONTO, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Unifor versera un don de 500 000 $ à la Croix-Rouge canadienne dans le cadre de la campagne de financement de l'organisme pour venir en aide aux sinistrés de l'ouragan Fiona au Canada et appuyer les opérations de secours dans les provinces de l'Atlantique et la région est du Québec.

Des arbres et une maison brisés laissés par l'ouragan. (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« On ne saurait sous-estimer les dégâts causés par l'ouragan Fiona dans les régions côtières et les communautés des provinces de l'Atlantique. Comme les opérations de rétablissement seront sans doute « tous azimuts », Unifor est solidaire et prêt à prêter main-forte aux sinistrés dans ce que sera probablement une longue et éprouvante période », a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

Le montant total versé par Unifor est composé d'une somme de 300 000 $ provenant du Fonds de justice sociale et de 200 000 $ provenant de dons combinés du syndicat national, des conseils régionaux et du conseil québécois d'Unifor.

« Les travailleuses et travailleurs répondent déjà à l'appel dans les communautés touchées en dégageant des routes et en reconstruisant l'infrastructure, en répondant aux appels d'urgence et en offrant du soutien à leurs voisins vulnérables. Il s'agit d'une occasion pour les membres d'Unifor dans d'autres régions que celles touchées de poser un geste concret pour appuyer les efforts de ces travailleuses et travailleurs », a ajouté Len Poirier, secrétaire-trésorier national d'Unifor.

Le syndicat encourage toutes les sections locales ainsi que tous les membres à faire un don en cliquant sur le lien menant vers la page réservée à Unifor dans le cadre de la campagne de dons au Fonds de secours pour les sinistrés de l'ouragan Fiona au Canada.

« La Croix-Rouge canadienne remercie Unifor pour sa générosité et son désir de venir en aide aux sinistrés canadiens au cours de cette période éprouvante, a déclaré Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne. L'ouragan Fiona a causé des ravages considérables dans cinq provinces et affecté la vie de milliers de personnes. La Croix-Rouge canadienne s'engage à aider les personnes touchées par cette tempête dans leurs efforts visant à se remettre de cette catastrophe. »

Les sommes amassées permettront à la Croix-Rouge canadienne de mettre en œuvre des opérations de secours, de relèvement, de résilience et de réduction des risques dans la région et ailleurs, individuellement auprès des sinistrés, mais également à l'échelle de la communauté.

Nous vous invitons à lire la déclaration du syndicat sur la dévastation causée par l'ouragan Fiona et à consulter l'article sur les dommages qui ont touché les pêcheurs côtiers du SPATA-Unifor sur la côte sud-ouest de Terre-Neuve-et-Labrador.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

