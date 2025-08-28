VANCOUVER, BC, le 28 août 2025 /CNW/ - Les dirigeantes et dirigeants d'Unifor ont ouvert le pas à plus de 1 500 membres, alliées et alliés rassemblés au Congrès statutaire du syndicat au centre-ville de Vancouver pour prendre position pour les travailleuses et travailleurs canadiens.

« Nous ferons tout ce qu'il faudra pour empêcher Donald Trump de détruire nos emplois », a déclaré la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne.

Unifor se mobilise pour protéger les emplois au Canada et lutter pour une économie durable (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Il veut voler nos emplois, s'emparer de nos ressources essentielles, affaiblir notre démocratie et notre souveraineté et il nous voit encore comme le 51e État. C'est le combat de notre vie. Et je veux être très claire : Trump ne gagnera pas. »

Les personnes qui ont pris la parole pendant le rassemblement ont appelé à l'action pour protéger nos industries menacées par les tarifs douaniers imposés par l'administration Trump et pour lutter en faveur d'une vision qui inspirera le Canada à diriger et à protéger son avenir économique.

En scandant « Protégeons les emplois au Canada », les déléguées et délégués se sont rassemblés à l'extérieur du Centre des congrès de Vancouver pour demander au gouvernement fédéral de cesser de tergiverser et d'appliquer des tarifs douaniers de représailles sur les marchandises américaines; et que tous les ordres de gouvernement fassent tout en leur pouvoir pour défendre les travailleuses et travailleurs du Canada.

Les répercussions immédiates de ces mesures se font déjà sentir alors que des milliers de membres d'Unifor risquent d'être mis à pied. Ces tarifs douaniers mettent des emplois en péril dans tous les secteurs et dans toutes les industries. C'est un combat pour chaque travailleuse et chaque travailleur du Canada.

« Nous n'accepterons jamais que Trump tue notre pays, avec sa manie de grandeur et en jouant au dictateur. Encore une fois, c'est aux travailleuses et travailleurs de sauver notre pays, et nous nous battrons avec notre sueur, nos larmes et notre sang », a déclaré le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier.

Mark Hancock, le président national du Syndicat canadien de la fonction publique, a offert son plein soutien à Unifor durant cette guerre commerciale.

« Même si nous appartenons principalement au secteur privé, il n'y a aucun doute que nous vous accompagnerons à chacune des étapes du chemin lorsque vous vous attaquerez au président Trump, lorsque vous riposterez aux tarifs douaniers, lorsque vous défendrez les travailleuses et travailleurs canadiens », a-t-il déclaré.

Pendant le rassemblement, le président du Conseil de l'automobile d'Unifor, John D'Agnolo, a rappelé au président Trump que 2025 marquait le 60e anniversaire du Pacte de l'automobile conclu entre les États-Unis et le Canada, dans lequel les constructeurs automobiles s'étaient engagés à construire un véhicule au Canada pour chaque véhicule acheté au Canada. M. D'Agnolo ajoutait qu'une coopération aussi longue et riche ne pouvait pas être rompue du jour au lendemain.

Le président du Conseil de la foresterie d'Unifor, Stéphane Lefebvre, a mentionné que le Canada compte 200 000 travailleuses et travailleurs forestiers, dont les emplois syndiqués soutiennent des centaines de milliers d'emplois indirects et assurent la prospérité de plusieurs régions du pays. Cependant, le secteur a besoin que tous les ordres de gouvernements aient une vision et une stratégie pour l'encadrer.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la campagne d'Unifor Protégeons les emplois au Canada, consultez protegeonslesemplois.ca.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour toute demande de renseignements ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec Kathleen O'Keefe, directrice des communications d'Unifor, à l'adresse [email protected] ou au 416 896-3303