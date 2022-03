Selon M. Doherty, l'intégration de Sunwing Airlines, annoncée le 2 mars 2022, signifie plus d'emplois pour les Canadiens.

WestJet ajoutera une plus grande capacité aux destinations. Au lieu que Sunwing complète la demande saisonnière avec des avions importés, la compagnie consacrera ses avions existants, autrement utilisés de façon saisonnière, à des opérations à longueur d'année au Canada. Cela signifie que WestJet sera en mesure d'offrir des tarifs plus abordables en étendant immédiatement sa présence à bas prix au Canada.

Unifor représente environ 700 agents du service à la clientèle et des bagages de WestJet dans les aéroports de Calgary et de Vancouver, ainsi que 452 pilotes de Sunwing.

« L'unification de deux sociétés aériennes de premier plan offre de nouvelles possibilités et du travail aux membres d'Unifor employés chez WestJet », ont déclaré Jamie Mote et Karen Berry, du comité de négociation de la section locale 531 d'Unifor, qui représente les travailleuses et travailleurs de WestJet. « Elle sécurise notre avenir et fait en sorte que les membres syndiqués d'Unifor aient une voix forte tandis que nous allons de l'avant dans cette nouvelle aventure. »

« Nous nous attendons à ce que cet accord n'ait pas d'impact sur les emplois de nos membres chez Sunwing, qui travaillent sans relâche en première ligne depuis le début de la pandémie », a déclaré Barret Armann, président de la section locale 7378 d'Unifor, qui représente les pilotes de Sunwing. « Notre objectif est le succès et les carrières à long terme de nos pilotes dans l'avenir, à mesure que nous rebâtissons en mieux dans l'industrie canadienne du voyage. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et s'efforce de créer des changements progressistes pour un avenir meilleur.

