TORONTO, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Unifor demande à tous les ordres de gouvernement de prendre des mesures décisives pour protéger l'industrie aérospatiale canadienne alors que le gouvernement de Donald Trump intensifie sa guerre commerciale contre le Canada et menace d'imposer des tarifs douaniers et de révoquer la certification des avions de la série Global de Bombardier et de tous les avions construits au Canada.

« L'histoire fourmille d'exemples où les États-Unis ont affaibli et déstabilisé l'industrie aérospatiale canadienne, de l'Avro Arrow à la série C de Bombardier, et maintenant, Donald Trump menace notre programme de construction de jets Global de classe mondiale, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Les travailleuses et travailleurs du secteur canadien de l'aérospatiale à Montréal, à Toronto et ailleurs construisent des avions de pointe qui rivalisent au plus haut niveau. Ne nous y trompons pas : cette nouvelle menace n'est qu'une autre attaque acharnée contre l'économie industrielle du Canada et les bons emplois syndiqués. »

Unifor craint également que cette escalade incendiaire dans la guerre commerciale lancée par les États-Unis contre le Canada ne déstabilise davantage notre capacité industrielle, nos bons emplois et notre souveraineté nationale, tout en politisant dangereusement les processus de certification de la navigabilité qui sont en place pour assurer la sécurité publique.

« La politisation du processus de certification des avions est profondément troublante, a indiqué Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Nous demandons au gouvernement canadien de communiquer promptement avec ses homologues américains afin de désamorcer la situation et de prendre des mesures concrètes ici même pour accroître notre résilience et protéger nos emplois. »

Le syndicat exhorte le gouvernement fédéral à intervenir et à trouver rapidement une solution pour protéger les travailleuses et travailleurs canadiens du secteur de l'aérospatiale et l'ensemble de l'industrie.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour toute demande de renseignements des médias ou organiser une entrevue, communiquez avec David Molenhuis, représentant national aux communications d'Unifor, à l'adresse [email protected] ou au numéro 416-575-7453 (cellulaire).