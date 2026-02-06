MONTRÉAL, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Les déléguées et délégués de l'Est du Canada ont lancé les préparatifs en vue des négociations dans le secteur de la foresterie en choisissant Domtar comme l'entreprise cible pour le prochain cycle de négociations du contrat type.

« Il s'agit d'un moment critique pour le secteur forestier et pour les membres que nous représentons dans l'Est du Canada, a déclaré la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne. Le secteur doit composer avec de nombreuses difficultés, mais nous avons déjà traversé des périodes ardues et je suis persuadée que les dirigeantes et dirigeants de nos sections locales vont obtenir des conventions collectives équitables et réaliser des gains pour les travailleuses et travailleurs. »

La Conférence d'Unifor sur la politique salariale du secteur forestier pour l'Est du Canada s'est déroulée à Montréal, du 4 au 6 février 2026.

Plusieurs grandes priorités de négociation figuraient au programme de la conférence, notamment les augmentations salariales, la sécurité des régimes de retraite, le régime d'avantages sociaux, les mesures de protection de l'assurance-emploi, ainsi que les mesures visant à assurer la stabilité de la main-d'œuvre et la durabilité à long terme des activités.

« En plus de négocier des conventions collectives solides, le syndicat demande à tous les ordres de gouvernement d'adopter une stratégie industrielle nationale qui accordera la priorité à la fabrication à valeur ajoutée, reconstruira les chaînes d'approvisionnement nationales et protégera les emplois dans le secteur canadien de la foresterie », a déclaré le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier.

Alors que le secteur forestier fait encore l'objet de tarifs douaniers injustes imposés par les États-Unis, Unifor continue d'insister auprès du gouvernement fédéral pour qu'il augmente la demande nationale par le biais d'initiatives comme le Plan du Canada sur le logement, qui peut contribuer à stabiliser les marchés pour les produits canadiens du bois et du papier.

La convention collective type négociée avec Domtar servira de modèle pour les négociations avec tous les autres employeurs du secteur forestier dans l'Est du pays, notamment les usines de papier, les scieries et les exploitations forestières. Au total, quelque 14 000 membres d'Unifor de l'Est du Canada seront visés par cette convention collective type.

Pour plus de renseignements, consultez la page de la campagne « Luttons pour les emplois forestiers » d'Unifor.

