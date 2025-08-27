Unifor organise un rassemblement de la campagne « Protégeons les emplois canadiens » lors de son Congrès statutaire à Vancouver

VANCOUVER, BC, le 27 août 2025 /CNW/ - Une manifestation est prévue demain, alors que plus d'un millier de participantes et participants au Congrès statutaire du syndicat Unifor se rassembleront pour « protéger les emplois canadiens ».

Le syndicat s'engage à lutter contre les répercussions négatives de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, notamment les tarifs douaniers injustifiés imposés sur l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre et les véhicules automobiles canadiens.

« C'est un cri de ralliement pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs du pays. Soyons clairs : un mauvais accord est pire que pas d'accord du tout pour ce qui est des tarifs douaniers», a déclaré Lana Payne, présidente nationale du syndicat Unifor.

Joignez-vous à nous alors que nous unissons nos forces pour protéger les emplois canadiens!

Quoi : Rassemblement de la campagne « Protégeons les emplois canadiens »

Qui : Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Mark Hancock, président national du SCFP.

Quand : Le jeudi 28 août 2025 à midi, heure du Pacifique.

Où : Centre des congrès de Vancouver, édifice Ouest, 1055 Canada Pl. (près de la sculpture Digital Orca), Vancouver, Colombie-Britannique, V6C 0C3.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

