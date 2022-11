Unifor luttera contre les changements défavorables aux travailleuses et travailleurs apportés à la Loi relative aux relations de travail du Nouveau-Brunswick

FREDERICTON, NB, le 28 nov. 2022 /CNW/ - Unifor, le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, est résolument solidaire des travailleuses et travailleurs du secteur public du Nouveau-Brunswick et de leurs syndicats face à la législation défavorable aux travailleuses et travailleurs et aux syndicats du gouvernement Higgs visant à modifier la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.

Législation du NB Lana Payne, Jennifer Murray et délégation (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Il est profondément inquiétant de voir le gouvernement Higgs tenter de priver les travailleuses et travailleurs de droits avant des négociations majeures avec les travailleuses et travailleurs clés du secteur public de la province l'année prochaine, a déclaré Jennifer Murray, directrice de la région de l'Atlantique. Les syndicats n'ont pas toléré les pressions législatives, en Ontario, du premier ministre Ford et nous ne les tolérerons certainement pas au Nouveau-Brunswick. »

Le syndicat s'insurge particulièrement contre l'intention du gouvernement de s'autoriser le recours à des briseurs de grève en cas de grève ou de lock-out dans le secteur public.

« Le ministre du Travail, Trevor Holder, a été cité à l'Assemblée législative comme ayant déclaré qu'il n'appuierait jamais une loi en faveur des briseurs de grève, mais n'est-ce pas ce à quoi revient le fait d'embaucher des travailleuses et travailleurs extérieurs non syndiqués comme remplaçants pendant un conflit de travail? C'est la définition même du recours à des briseurs de grève et si le ministre du Travail ne le comprend pas, nous aurons de plus grands problèmes dont nous devrons discuter », a déclaré Mme Murray.

Unifor a plaidé en faveur d'une législation anti-briseurs de grève dans l'ensemble des provinces et territoires du Canada. En mars 2022, le gouvernement fédéral s'est engagé à promulguer une loi anti-briseurs de grève dans les secteurs sous réglementation fédérale d'ici à la fin de 2023, mais le syndicat fait pression pour une mise en œuvre plus rapide par le biais d'un processus consultatif avec le ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan.

« Le gouvernement Higgs a l'audace de faire état d'un excédent massif de 777 millions de dollars pour ensuite faire demi-tour deux mois plus tard et faire la guerre à ses travailleuses et travailleurs - c'est un véritable coup de massue pour les gens de cette province, a déclaré Mme Murray. Les travailleuses et travailleurs du Nouveau-Brunswick en ont assez, et ils lutteront contre cette situation avec l'ensemble du mouvement syndical à leurs côtés. »

Pour plus de renseignements sur la campagne du syndicat en faveur d'une loi anti-briseurs de grève, visitez unifor.org/fr/antibriseurs.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec Shelley Amyotte, représentante aux communications d'Unifor, à l'adresse [email protected] ou au 902 717-7491.