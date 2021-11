« Les travailleuses et travailleurs d'entrepôt de première ligne assument un rôle essentiel afin de garantir au public l'accès aux biens dont ils ont besoin au quotidien. Ils portent ce fardeau tout en subissant des pressions importantes pour offrir des livraisons de plus en plus rapides, une situation qui entraîne une détérioration constante des conditions de travail et des cadences de production insoutenables », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

La campagne « Solidarité entrepôts » vise à rassembler les travailleuses et travailleurs d'entrepôt et aborder les enjeux qu'ils partagent, notamment l'accélération du rythme de travail, la protection de la santé et de la sécurité, les salaires équitables, les conditions de travail et le respect au travail.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site solidariteentrepots.ca.

Pendant la pandémie, les travailleuses et travailleurs d'entrepôt ont dû faire face à des conditions difficiles, y compris de nombreuses épidémies dans les installations canadiennes, mais dans les faits, la COVID-19 n'a fait qu'exacerber les problèmes auxquels les travailleuses et travailleurs d'entrepôt sont confrontés depuis des années.

« Le travail en entrepôt se fait loin des yeux du public, et les travailleuses et travailleurs d'entrepôt se sentent souvent invisibles et isolés, a indiqué Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor. Cette campagne vise à attirer l'attention sur leurs expériences et à les encourager à envisager la syndicalisation pour les aider à se faire entendre, réclamer de meilleurs emplois et rehausser les conditions de travail dans l'industrie. »

Les travailleuses et travailleurs d'entrepôt d'Unifor marqueront le Vendredi fou par une campagne de sensibilisation auprès des travailleuses et travailleurs d'entrepôt non syndiqués dans les régions de Montréal et du Grand Toronto. Pour obtenir des renseignements sur les emplacements des entrepôts où se déroulera la campagne de sensibilisation par les pairs ou pour organiser une entrevue en personne ou par Skype, Zoom ou FaceTime avec une ou un porte-parole d'Unifor ou une travailleuse ou un travailleur d'entrepôt de première ligne, communiquez avec [email protected].

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

