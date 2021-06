TORONTO, le 14 juin 2021 /CNW/ - Unifor lance un vaste plan pour un régime d'assurance-emploi (AE) plus inclusif, équitable et résilient pour les travailleuses et travailleurs au Canada.

« La pandémie a mis au jour la crise du régime d'AE existant et les Canadiens ont rapidement appris qu'il était totalement inadéquat et que davantage de travailleuses et travailleurs devaient pouvoir accéder à ce programme. Il est temps pour le gouvernement fédéral de rebâtir le système d'AE afin que tous les travailleurs puissent y avoir recours, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Notre régime d'assurance-emploi ne fonctionne que lorsque les chômeurs peuvent y avoir accès et survivre grâce à cette prestation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour la plupart des travailleuses et travailleurs. »

La publication du nouveau rapport d'Unifor marque le début d'une semaine de mobilisation et de lobbying pour présenter la vision aux membres et aux décideurs fédéraux.

Le lundi 14 juin 2021, la direction du syndicat participera à un webinaire avec les membres et les alliés pour présenter le plan et lancer une campagne soutenue pour sa mise en œuvre.

« Rebâtir notre filet de sécurité sociale est un élément clé pour rebâtir en mieux après la pandémie. L'assurance-emploi a besoin de corrections permanentes si l'on veut qu'elle soit prête pour la prochaine crise économique, a déclaré Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor. Il est maintenant temps d'apporter des changements significatifs et transformateurs pour créer un régime d'assurance-emploi qui soit équitable, accessible et inclusif. »

« Nous n'avons pas de temps à perdre. Des décennies de compressions ont laissé les travailleuses et travailleurs canadiens vulnérables à l'exploitation des employeurs et dépendants d'un régime qui laisse beaucoup trop de gens de côté », a poursuivi M. Dias.

En 2019, seulement 40 % des travailleurs sans emploi avaient accès aux prestations d'assurance-emploi. Rebâtir ce filet de sécurité sociale est un élément clé du plan du syndicat pour Rebâtir en mieux. À l'été 2020, alors que les répercussions dévastatrices de la récession découlant de la COVID-19 devenaient évidentes, Unifor a tracé sa vision d'une reprise économique équitable, inclusive et résiliente à travers son plan Rebâtir en mieux.

La campagne du syndicat et le document correspondant se concentrent sur les améliorations nécessaires dans trois domaines clés :

les critères d'admissibilité à l'assurance-emploi,

les prestations d'assurance-emploi, et

l'administration du régime d'assurance-emploi.

Un résumé des recommandations ainsi qu'une copie téléchargeable du document sont disponibles à l'adresse suivante rebatirenmieux.unifor.org/ae.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressifs pour un meilleur avenir.

