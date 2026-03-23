OTTAWA, ON, le 23 mars 2026 /CNW/ - Des dirigeants et dirigeantes d'Unifor venus de partout au pays sont à Ottawa cette semaine pour rencontrer plus de 75 députés fédéraux de tous les partis parlementaires afin de leur faire passer le message : « Protégeons les emplois au Canada ».

Logo « Protéger les emplois canadiens » (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Dans le contexte des tarifs imposés par les États-Unis, l'avenir des travailleuses et travailleurs canadiens est en jeu; il faut que le gouvernement fédéral et tous les partis politiques se montrent à la hauteur de l'urgence de la situation, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Nous sommes prêts à faire passer un message pour protéger les emplois canadiens, l'économie industrielle de notre pays et défendre les droits syndicaux. »

Unifor demande au gouvernement fédéral de mettre en œuvre trois piliers politiques destinés à protéger les travailleuses et travailleurs et à renforcer la résilience économique du Canada :

« Achat canadien » et « Construire ici pour vendre ici » : les entreprises qui vendent au Canada doivent construire au Canada. Il faut appliquer les règles d'achat canadien aux projets tels que la rénovation de VIA Rail, d'une valeur de 3 milliards de dollars. Pour ce faire, nous devons également mettre fin au traitement préférentiel accordé aux fournisseurs américains et utiliser tous les outils juridiques pour mettre un terme à la délocalisation des emplois au Canada. Stratégies industrielles axées sur les travailleuses et les travailleurs : Élaborer des stratégies cohérentes et spécifiques à chaque secteur, assorties d'objectifs clairs, afin de renforcer la base industrielle du Canada. Des stratégies industrielles élaborées avec la participation des travailleuses et travailleurs sont nécessaires pour donner la priorité à la qualité des emplois et à la formation, combler les lacunes de la chaîne d'approvisionnement et protéger les bons emplois dans tous les secteurs. Promouvoir de bons emplois syndiqués Veiller à ce que les fonds publics ne soient accordés qu'aux entreprises qui respectent les droits des travailleuses et travailleurs. Le plan d'Unifor préconise la neutralité syndicale pour les entreprises bénéficiant de financements publics, la défense du droit de grève et des règles commerciales protégeant les travailleuses et travailleurs canadiens contre la concurrence déloyale.

« Notre plan montre au gouvernement comment bâtir une économie plus résiliente, qui favorise la création d'emplois de qualité et syndiqués. Nous devons protéger et développer les industries au Canada et Québec en adoptant une vision qui englobe l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, et la seule façon d'y parvenir est d'inclure les travailleuses et les travailleurs dans ce processus » a indiqué Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Unifor milite en faveur de mesures visant à protéger les emplois, à bâtir une économie plus résiliente et à défendre la souveraineté canadienne. Vous trouverez ici revendications du syndicat.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

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