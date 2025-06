TORONTO, le 4 juin 2025 /CNW/ - La décision du président américain Donald Trump de doubler les tarifs douaniers imposés sur les importations canadiennes d'acier et d'aluminium pour les faire passer à 50 % représente une menace directe pour les emplois canadiens et la stabilité économique du pays.

Unifor exhorte le gouvernement fédéral à agir immédiatement pour défendre le secteur manufacturier canadien et réagir à l'escalade des assauts américains dans cette guerre commerciale.

« Ces tarifs douaniers paralysent les investissements dans nos secteurs de l'acier, de l'aluminium et de l'automobile. Nous voyons déjà les conséquences de ces mesures qui se traduisent par des pertes d'emploi et de l'instabilité économique, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Nous avons besoin d'une intervention immédiate et énergique afin de défendre les bons emplois et de protéger notre sécurité économique nationale. »

Ces tarifs douaniers de 50 % qui sont entrés en vigueur aujourd'hui viennent doubler les droits compensateurs de 25 % déjà imposés sur les importations d'acier et d'aluminium depuis le mois de mars 2025. Le Canada demeure le plus important fournisseur des États-Unis tant pour l'acier que pour l'aluminium. Les États-Unis importent environ un quart de son acier de fournisseurs canadiens, tandis que la moitié de toute la consommation américaine d'aluminium provient du Canada.

« Ces tarifs douaniers sont un coup dur pour les travailleuses et travailleurs de l'aluminium au Québec et dans l'ensemble du Canada, a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Ils menacent les bons emplois syndiqués et déstabilisent une industrie qui joue un rôle essentiel dans l'économie nord-américaine. En doublant les tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier, le gouvernement américain vient nuire à l'approvisionnement fiable en produits de haute qualité fournis par les travailleuses et travailleurs canadiens ».

Ces mesures s'inscrivent dans la foulée de l'usage abusif fait par Trump de la section 232 de la loi américaine Trade Expansion Act pour imposer des obstacles punitifs au commerce en invoquant la sécurité nationale comme prétexte.

La hausse des tarifs douaniers sur les métaux fait suite à l'imposition le 2 avril dernier de tarifs douaniers de 25 % par l'administration américaine sur tous les véhicules fabriqués ailleurs qu'aux États-Unis, y compris ceux produits au Canada, malgré une chaîne d'approvisionnement automobile profondément intégrée et une relation commerciale presque parfaitement équilibrée entre les deux pays. Cette décision constitue une violation directe de l'ACEUM et de ses lettres d'accompagnement sur l'industrie de l'automobile, tant dans leur esprit que dans leur lettre. Des tarifs douaniers supplémentaires de 25 % fondés sur des affirmations sans fondement liés à la frontière et au fentanyl demeurent en vigueur.

L'effet cumulatif de ces mesures sème le chaos dans des chaînes d'approvisionnement intégrées, décourage l'investissement et met en péril les emplois dans les industries canadiennes de l'acier, de l'aluminium et de l'automobile, ainsi que dans d'autres secteurs manufacturiers.

La flambée des coûts des métaux entraînera une augmentation du prix des voitures, des avions et des infrastructures essentielles, mettra en péril des milliers d'emplois et portera un dur coup à la capacité concurrentielle du secteur manufacturier des deux côtés de la frontière.

Unifor exhorte le gouvernement fédéral à réagir promptement en prenant les mesures suivantes :

imposer immédiatement des tarifs douaniers de représailles sur les importations américaines d'acier et d'aluminium selon un taux équivalent de 50 %;

mettre en place de nouvelles mesures frontalières visant à empêcher les importations d'acier et d'aluminium provenant de l'étranger qui font l'objet de pratiques de commerce inéquitable ou de dumping injuste;

interrompre temporairement les exportations de métaux stratégiques aux États-Unis et créer une réserve nationale;

renforcer la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères afin d'empêcher les entreprises de délocaliser les emplois canadiens en réponse à la pression exercée par le gouvernement américain.

« Le président Trump ne semble pas comprendre que ces tarifs douaniers sèmeront le chaos et feront très mal aux travailleuses et travailleurs ainsi qu'aux consommateurs au Canada comme aux États-Unis, a ajouté Mme Payne. C'est une question de souveraineté économique. Le Canada doit réagir immédiatement, avec fermeté. »

Unifor tient également à lancer une mise en garde : les autres menaces formulées par le président Trump de s'en prendre aux secteurs de l'aérospatiale, du bois d'œuvre résineux, de l'énergie, des produits pharmaceutiques, des micropuces et du cuivre, ainsi qu'à l'industrie canadienne du cinéma et du divertissement démontrent le besoin de nous doter d'une stratégie de défense industrielle et commerciale globale.

« Nous vivons une période charnière, a mentionné Mme Payne. Si nous ne défendons pas nos industries, nous risquons de les perdre pour de bon. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

