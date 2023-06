Unifor et le Syndicat National des Employés de l'Aluminium d'Arvida Inc (SNEAA) se réjouissent de l'annonce de Rio Tinto

SAGUENAY, QC, le 13 juin 2023 /CNW/ - Le Syndicat Unifor qui représente les membres du Syndicat National des Employés de l'Aluminium d'Arvida Inc (SNEAA) se réjouit vivement de l'annonce faite par Rio Tinto confirmant la construction de 96 cuves de la technologie AP60 à Saguenay. Ce projet tant attendu dans la région est une véritable bouffée d'air frais pour les travailleurs et leurs familles, en réponse aux inquiétudes suscitées par la fermeture prévue des cuves précuites à Arvida en 2025.

« Cette confirmation de la construction des cuves AP60 à Saguenay témoigne de la confiance renouvelée de Rio Tinto envers la région et envers les travailleuses et travailleurs qui y résident. C'est un signe positif pour l'avenir de nos emplois et une reconnaissance des compétences et de l'expertise de notre main-d'œuvre » affirme Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Les cuves utiliseront la technologie AP60 ce qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % par rapport aux vieilles cuves de l'usine d'Arvida.

Québec accordera 150 millions pour soutenir le projet. L'entente entre l'entreprise et le gouvernement Legault fournit également plus de détails sur les tarifs d'électricité de l'entreprise. Il sera similaire au tarif L pour les nouvelles cuves.

« Nous saluons l'engagement de Rio Tinto et de gouvernement du Québec à maintenir une présence solide dans la région de Saguenay et à investir dans des technologies de pointe. Ce projet prometteur ouvrira de nouvelles opportunités d'emploi et contribuera au développement économique de la région » souligne Donat Pearson, président Syndicat Unifor qui représente les membres du Syndicat National des Employés de l'Aluminium d'Arvida Inc (SNEAA-Unifor)

Le Syndicat affirme être impatient de collaborer avec Rio Tinto et les parties prenantes locales pour assurer une transition harmonieuse vers ce nouveau projet mais tiens à préciser qu'il restera tout de même vigilants quant à la protection des droits et des conditions de travail des membres tout au long de cette période de changement.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

