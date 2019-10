Unifor entame les négociations avec VIA Rail en vue d'obtenir des gains réels pour les membres du transport ferroviaire des voyageurs

MONTRÉAL, le 25 oct. 2019 /CNW/ - Les sections locales d'Unifor chez VIA Rail entament des négociations à Montréal alors que les conventions collectives de plus de 2 000 membres arrivent à échéance.

« Les membres d'Unifor sont impatients d'offrir un service de la plus haute qualité aux voyageurs d'aujourd'hui et de la prochaine génération d'infrastructure ferroviaire, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Ces équipes de négociation sont expérimentées et prêtes à représenter les travailleuses et travailleurs pour obtenir une entente équitable. »

Unifor représente les préposés à l'entretien, le personnel du service à bord, les chefs, les agents de vente et le personnel du service à la clientèle de VIA Rail.

« Alors que nous envisageons un avenir plus vert avec une utilisation accrue du service voyageurs, Unifor a pour objectif de s'assurer que les emplois dans le secteur demeurent des emplois décents avec un salaire juste, de bons avantages sociaux et une retraite dans la dignité », a déclaré Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Les membres ont identifié un certain nombre d'enjeux clés dans la négociation de cette convention, dont la bonification du régime de retraite, la fin de la sous-traitance et l'approvisionnement des parcs en véhicules fabriqués au Canada.

Les conventions collectives actuelles viennent à échéance le 31 décembre 2019. Aucun vote de grève n'a eu lieu.

Unifor réclame également une stratégie nationale du transport et une loi à l'appui de VIA afin de promouvoir un système de transport sûr, abordable, accessible et respectueux de l'environnement des Maritimes jusqu'au Corridor, en passant par le sud-ouest de l'Ontario et l'ouest des Prairies, jusqu'en Colombie-Britannique.

