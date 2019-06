Unifor demande l'appui de tous les partis pour accélérer la mise en œuvre des recommandations en matière de régime universel d'assurance-médicaments

TORONTO, le 12 juin 2019 /CNW/ - Unifor appuie sans réserve la recommandation d'aujourd'hui en faveur d'un régime national d'assurance-médicaments universel à payeur unique et demande l'appui de tous les partis pour accélérer sa création.

« Il est essentiel que les principes d'un nouveau régime d'assurance-médicaments soient universels, publics, accessibles, transférables et inclusifs, et je suis heureux que le rapport le reconnaisse, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Maintenant que nous avons ces recommandations, l'étape finale doit être de les mettre en pratique. »"

Le rapport final du Conseil consultatif sur la mise en œuvre du Régime national d'assurance-médicaments a conclu qu'un programme national permettrait à tous les Canadiens d'avoir accès aux médicaments sur ordonnance, peu importe où ils vivent ou travaillent, y compris les 20 pour cent qui ne sont actuellement pas assurés ou sous-assurés, tout en économisant annuellement 5 milliards sur le coût des médicaments.

« Cette étude prouve que non seulement les Canadiens bénéficieraient de l'accès aux médicaments dont ils ont besoin, mais qu'ils en tireraient également des avantages sur le plan financier, et pourtant Andrew Scheer semble se concentrer davantage sur les personnalités qui siègent au Conseil consultatif que sur ses conclusions, a déclaré M. Dias. Les conservateurs de Harper, avec la participation de Scheer, avaient presque dix ans pour agir et n'ont rien fait au sujet de l'assurance-médicaments, mais il y a là une occasion réelle de faire passer la santé des Canadiens avant la politique partisane et d'aller de l'avant avec un régime national d'assurance-médicaments. »"

Pour en savoir davantage sur la campagne d'Unifor au sujet de l'assurance-médicaments, visitez unifor.org/assurancemédicaments.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

