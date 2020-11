Unifor contribue à déboulonner des mythes courants sur les finances publiques

« Des temps extraordinaires appellent des mesures extraordinaires, mais cela ne signifie pas que les travailleuses et travailleurs ne peuvent pas participer au débat sur nos impôts, l'économie et la politique fiscale du Canada, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Les travailleuses et travailleurs sont les plus concernés lorsqu'il s'agit de l'économie et du filet de sécurité sociale du Canada. Nous contribuons à démystifier les dépenses publiques et à donner aux Canadiennes et Canadiens les outils nécessaires pour analyser les décisions prises en leur nom. »

Démystifier la dette publique ou comment les déficits et les dépenses favorisent la croissance discute des mythes courants sur les dépenses publiques et explique les principales différences entre la façon dont les finances publiques doivent être comprises. Unifor estime que les Canadiennes et Canadiens devraient faire la distinction entre leur propre portefeuille et les considérations opérationnelles plus larges des gouvernements fédéral et provinciaux.

« Des décennies de principes théoriques et d'arguments dépassés ont conditionné les gens à croire que la dette et le déficit publics sont toujours mauvais. Ce n'est tout simplement pas vrai, a déclaré M. Dias. Les déficits publics devraient être considérés comme une stratégie délibérée pour stimuler la croissance économique et renforcer les bases d'une économie qui bénéficie à tout le monde. »

Le document d'Unifor qui détruit les mythes est le dernier d'une série de documents politiques publiés dans le cadre de son projet Rebâtir en mieux. Le projet Rebâtir en mieux présente des propositions de politique économique visant à remodeler les programmes économiques, l'infrastructure sociale et les services publics du Canada afin de bâtir une économie plus inclusive, plus équitable et plus résiliente.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

