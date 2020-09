Unifor conclut une entente de principe avec la compagnie Ford Motor

TORONTO, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Le comité central de négociation d'Unifor a conclu une entente de principe historique avec la compagnie Ford Motor, évitant ainsi une grève dans ses usines canadiennes, après avoir repoussé l'échéance de minuit d'hier soir et négocié toute la nuit.

« Je suis très heureux d'annoncer qu'au nom des plus de 6 000 membres qui travaillent chez Ford Motor, nous avons négocié des investissements de 1,95 milliard de dollars pour réoutiller les chaînes de production d'Oakville afin de produire cinq modèles de véhicules électriques et d'apporter de nouveaux produits à l'usine de moteurs de Windsor », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

« Aujourd'hui est un jour historique. Il ne s'agit pas seulement de consolider l'empreinte de l'industrie automobile à court terme, mais aussi à long terme. Je pense qu'il est juste de dire qu'en tant qu'organisation, nous avons frappé un coup de circuit », a déclaré M. Dias.

Jerry Dias a communiqué d'autres informations à la conférence de presse qui a été diffusée en direct sur Facebook. Alors que les détails de l'entente de principe seront présentés aux membres lors d'une série d'assemblées de ratification virtuelles au cours du week-end, l'entente comprend des engagements importants pour les usines de production de Ford au Canada.

« Jusqu'à aujourd'hui, sur les 300 milliards de dollars annoncés dans le monde pour les investissements dans les VE, alors que l'industrie automobile passe des moteurs à combustible aux véhicules électriques à batterie, pas un seul cent n'avait été alloué au Canada. Mais avec l'annonce d'aujourd'hui, cela change », a déclaré M. Dias.

« Je suis fier de cette équipe de négociation et je suis reconnaissant du soutien et de la solidarité de nos membres au cours de ces dernières semaines de négociations intenses, alors que nous avons travaillé dur pour négocier une entente type qui garantit les emplois futurs de nos membres, et qui permet de réaliser des gains importants en termes de salaires et d'avantages sociaux. »

M. Dias a remercié les gouvernements fédéral et provinciaux pour leurs engagements financiers qui ont été essentiels à l'obtention de ce nouvel investissement, dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie nationale de l'automobile visant à garantir les emplois dans le secteur.

M. Dias a également annoncé que Fiat Chrysler sera le prochain objectif de négociation avec les trois constructeurs automobiles de Detroit.

La conférence de presse peut être téléchargée ici.

Un dossier de presse numérique comprenant des informations générales sur l'industrie automobile canadienne et des détails sur l'emplacement des usines, les produits fabriqués et le nombre de travailleuses et travailleurs représentés par Unifor est disponible sur ce site Web.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour les demandes des médias ou planifier une entrevue après la conférence de presse via Facetime, Zoom ou Skype, contactez la directrice des communications d'Unifor, Natalie Clancy, à [email protected] ou au 416-707-5794 (cell).

Liens connexes

http://www.unifor.org