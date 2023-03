MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - Unifor et le CN ont conclu des ententes de principe, évitant ainsi la grève.

« Ces négociations ont été semées d'embûches, en particulier en raison des demandes de concessions de la part du CN, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Forts du précieux soutien des membres, les comités de négociation ont réussi à tenir tête à cette grande société fort rentable et à persévérer pour obtenir des ententes de principe ».

Unifor et le CN ont conclu des ententes de principe, évitant ainsi la grève. Tweet this Comité principal de négociation d'Unifor CN (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

Les quatre ententes de principe régissent les membres de la section locale 100 et du Conseil 4000 partout au pays. Les deux comités nationaux de négociation d'Unifor avaient entamé des négociations avec le CN en octobre 2022.

« Ce processus de négociation a été long et difficile, et je tiens à remercier les membres pour leur solidarité », a déclaré Cory Will, président de la section locale 100 d'Unifor.

La section locale 100 d'Unifor représente les métiers spécialisés des ateliers mécaniques et le Conseil 4000 d'Unifor représente le personnel des services intermodaux, le personnel de bureau, les mécaniciennes et mécaniciens et les conductrices et conducteurs d'excavatrice. Unifor est le plus grand syndicat au CN.

« Les comités de négociation sont demeurés résolus à parvenir à des ententes de principe solides à présenter aux membres, a déclaré Dave Kissack, président du Conseil 4000 d'Unifor. Ces ententes témoignent de leur travail acharné ».

Les détails des conventions collectives ne seront rendus publics qu'une fois les ententes ratifiées. Les votes de ratification seront organisés très bientôt.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour toute demande de renseignements des médias, communiquez avec Kathleen O'Keefe, représentante nationale des communications d'Unifor, à l'adresse [email protected] ou au numéro 416 896-3303 (tél. mobile); Pour les entrevues en français, communiquez avec Véronique Figliuzzi, représentante des communications d'Unifor Québec, à l'adresse [email protected] ou au numéro 514-212-6003.