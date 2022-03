MONTRÉAL, le 25 mars 2022 /CNW/ - Le coup d'envoi a été donné à la négociation du contrat modèle dans l'industrie du papier de l'Est du Canada alors que près de 200 déléguées et délégués venant des papetières, des scieries, des usines et panneaux et des opérations forestières ont choisi Produits forestiers Résolu comme compagnie cible. Les déléguées et délégués se sont concertés pour bâtir le cahier de demandes et choisir la compagnie cible lors de la conférence sur les politiques salariales de l'industrie papetière qui se tenait à Montréal les 23 et 24 mars derniers.