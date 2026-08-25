Unifor accueille favorablement les contre-mesures tarifaires canadiennes, mais réclame des mesures supplémentaires

TORONTO, le 25 août 2026 /CNW/ -- Unifor accueille favorablement les contre-mesures tarifaires canadiennes annoncées aujourd'hui, mais réitère son appel en faveur de politiques industrielles et de mesures de sécurité du revenu plus fortes, alors que la guerre commerciale avec les États-Unis s'intensifie.

La Colline du Parlement avec les drapeaux d’Unifor

« Unifor réclame depuis longtemps que le Canada riposte aux tarifs douaniers imposés par l'administration Trump qui sont conçus de façon à cibler la base industrielle canadienne et à forcer le Canada à accepter des concessions, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Les contre-tarifs canadiens sont une bonne première réponse, mais nous devons agir ici même au pays pour maintenir les emplois en accélérant l'attribution des budgets en approvisionnement, en mettant en œuvre des stratégies industrielles nationales et en interpellant le monde canadien des affaires pour qu'il participe à l'effort visant à acheter au Canada. »

En plus de l'imposition de contre-tarifs « dollar pour dollar » d'une valeur de 27,6 milliards de dollars sur les marchandises américaines, le gouvernement a annoncé plusieurs changements à l'assurance-emploi.

Les mesures présentées comprennent la prolongation jusqu'en octobre 2027 de l'élimination de la période d'attente d'une semaine et de la possibilité pour les travailleuses et travailleurs de toucher des prestations d'assurance-emploi sans que leurs indemnités de cessation d'emploi soient d'abord prises en compte. Le gouvernement a également prolongé le programme de Travail partagé jusqu'en mars 2027, en plus d'accorder 20 semaines supplémentaires de prestations d'assurance-emploi aux travailleuses et travailleurs de longue date jusqu'en juin 2027.

De nouvelles mesures permettront aussi aux travailleuses et travailleurs qui ont quitté leur emploi de façon volontaire de toucher des prestations d'assurance-emploi sans pénalité et aideront à jumeler les travailleuses et travailleurs sans emploi ou en sous-emploi dans le cadre des grands projets exigeant des embauches.

Ces mesures ne répondent toutefois pas entièrement aux besoins des travailleuses et travailleurs puisque le gouvernement n'a pas comblé les principales lacunes du régime d'assurance-emploi canadien, notamment la diminution du nombre d'heures assurables exigées pour les travailleuses et travailleurs à temps partiel, saisonniers, précaires ou en emploi seulement une partie de l'année, la bonification des taux de prestation ou la mise en place d'une prestation minimale. Il n'a également pas largement prolongé la durée des prestations au-delà des 20 semaines supplémentaires accordées exclusivement aux travailleuses et travailleurs de longue date.

« On demande aux travailleuses et travailleurs d'absorber le choc économique provoqué par une guerre commerciale qu'ils n'ont pas déclenchée et sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Ces mesures d'assurance-emploi fourniront un soulagement apprécié, mais il s'agit de solutions temporaires à un problème beaucoup plus grand, a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Les travailleuses et travailleurs doivent pouvoir compter sur une sécurité du revenu. Ils n'ont pas besoin d'une série de mesures disparates qui disparaîtront dès la prochaine échéance. Alors que la guerre commerciale se poursuit, le gouvernement fédéral doit absolument être prêt à en faire davantage pour protéger les travailleuses et travailleurs, soutenir les communautés et faire en sorte que ce ne soit pas les gens qui fassent les frais de l'intensification du conflit »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

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