Les mesures tarifaires annoncées par Trump ont pour but de faire mal au Canada et de diviser le pays

TORONTO, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Selon Unifor, la décision des États-Unis d'imposer des tarifs douaniers de 50 % sur une nouvelle liste de produits canadiens vise à infliger des dommages économiques, à faire pression sur le gouvernement fédéral pour le forcer à accepter des concessions et à diviser le Canada.

Protégeons les emplois au Canada

« Nous ne pouvons pas sous-estimer les conséquences potentielles qui pourraient découler des tactiques d'intimidation de Donald Trump, alors qu'il tente de semer la discorde entre les provinces et de nous forcer à nous soumettre, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Les gouvernements provinciaux et fédéral doivent se montrer fermes et unis pour protéger les emplois et les intérêts du Canada. »

Ces proclamations ne prendront effet que dans 30 jours afin de permettre aux États-Unis de maintenir la pression sur le Canada avec cette menace de tarifs douaniers tout au long des négociations commerciales en cours. Contrairement à d'autres décrets tarifaires, Trump a désormais l'intention d'imposer des tarifs sur des produits répondant aux critères de l'ACEUM, violant ainsi les engagements qu'il a lui-même pris dans le cadre de cet accord commercial.

L'une de ses exigences porte sur la levée de l'interdiction sur les alcools américains, dont la vente est actuellement interdite dans la plupart des provinces - une mesure de représailles mise en place en réponse à l'agression commerciale lancée par les États-Unis contre le Canada.

« Les concessions ne serviront à rien. Les faits l'ont démontré. Notre gouvernement doit renforcer sa politique d'achat de produits canadiens et promouvoir une stratégie d'achat canadien, tout en persévérant dans la recherche d'une solution durable à ce différend commercial. Les Canadiennes et Canadiens devront continuer à tirer profit de leur pouvoir d'achat pour transmettre un message au-delà de la frontière, puisque ces actions ont clairement un effet », a poursuivi Mme Payne.

Les gouvernements fédéral et provinciaux ont le devoir de prendre le pouls de notre économie industrielle et de soutenir les travailleuses et les travailleurs, ainsi que les lieux de travail, par le biais d'achats publics dans les domaines des transports en commun, de l'automobile, de l'aéronautique, de la construction navale, du stockage d'énergie par batteries électriques, des infrastructures énergétiques et des produits du bois, pour n'en citer que quelques-uns, tout en utilisant de l'acier et de l'aluminium canadiens ainsi que d'autres intrants essentiels.

Unifor représente des travailleuses et travailleurs de plusieurs secteurs visés par les tarifs douaniers, notamment l'automobile, la foresterie, les produits papetiers, l'aluminium, la viticulture, l'industrie manufacturière et bien d'autres encore. Le syndicat représente également des membres dans des secteurs explicitement exclus des nouvelles mesures tarifaires, notamment la potasse, l'énergie et les minéraux critiques. Les États-Unis dépendent clairement de ces produits provenant du Canada, et en les excluant de la liste des tarifs douaniers, Trump met à nu les faiblesses économiques de son propre pays.

« Les cibles que Donald Trump a exemptées le trahissent. Il sait que, malgré ses fanfaronnades, les États-Unis ont bel et bien besoin de produits canadiens, et que sans eux, l'économie américaine et les travailleuses et travailleurs en souffriront », a-t-elle conclu.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

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