Unifor accueille favorablement un investissement majeur dans le transport ferroviaire public de passagers

MONTRÉAL, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Unifor accueille favorablement l'investissement de près de 2 milliards de dollars dans le transport ferroviaire public de passagers, qui prévoit notamment le retour progressif d'une partie des travaux de montage des locomotives pour la première fois depuis des décennies.

Train de VIA Rail

« Nos membres et notre syndicat sont très heureux de ces investissements dans notre réseau de transport ferroviaire public de passagers, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Nous nous battons depuis longtemps pour atteindre cet objectif. Cet investissement permettra d'accroître nos propres capacités de production, un élément essentiel qui contribuera à affirmer la détermination du Canada à renforcer son secteur de la fabrication de pointe. »

Cet investissement comprend une somme de 1,6 milliard de dollars pour l'acquisition de 45 nouvelles locomotives produites par Stadler, un constructeur suisse disposant d'un centre de compétence mondial pour les locomotives de grande ligne en Espagne, qui réalisera le montage final d'un maximum de 36 de ces locomotives au Canada. Une somme supplémentaire de 357 millions de dollars financera un nouveau site de montage et de maintenance de VIA Rail à Montréal, construit par Pomerleau, qui assurera également à long terme la maintenance et l'exploitation de la nouvelle flotte au centre de maintenance de VIA Rail à Montréal.

Unifor a clairement indiqué qu'il attendait du gouvernement qu'il utilise son pouvoir d'achat pour favoriser la fabrication au Canada et l'achat de produits canadiens, et il n'y a pas de meilleur moment pour le faire que maintenant face à l'agression commerciale des États‑Unis.

« Année après année, nos membres ont démontré qu'ils possèdent l'expertise nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du réseau de transport ferroviaire de passagers du Canada, a-t-elle ajouté. Aujourd'hui, cette expertise est reconnue. La consolidation du centre de maintenance de Montréal autour d'une nouvelle flotte de locomotives est une excellente nouvelle. Nous accueillons également positivement le retour des travaux de montage des locomotives de passagers au Canada et espérons que cette nouvelle marque la première étape vers le rétablissement de notre capacité nationale de construction ferroviaire. Le Canada doit aller au-delà du montage de locomotives : nous devons également concevoir, construire et innover ici même, chez nous. »

Unifor a écrit au premier ministre Mark Carney le 27 mars 2026 au sujet de ce marché. Le mémoire prébudgétaire du syndicat recommandait que les exigences relatives à la stratégie « Achetez canadien » s'appliquent rétroactivement aux marchés « d'intérêt national » de plus de 1 milliard de dollars qui n'ont pas encore été attribués, citant spécifiquement la flotte de trains longue distance de VIA Rail.

« Nous attendons avec impatiente l'annonce de la deuxième partie de ce projet concernant cette fois les wagons de train, qui s'accompagnera d'un message fort indiquant que nous construisons les infrastructures au Canada dans des installations canadiennes en faisant appel à une main‑d'œuvre canadienne. » déclaré Lana Payne

Les nouvelles locomotives utiliseront une technologie hybride batterie-diesel, les batteries étant fournies par ABB depuis son site de Saint-Laurent. Elles sont décrites par le gouvernement comme les premières locomotives de passagers à propulsion hybride en Amérique du Nord. Le gouvernement affirme que ces investissements permettront de soutenir l'équivalent de 1 200 emplois à temps plein dans les secteurs de la fabrication, de la construction, de l'ingénierie et de la maintenance à long terme tout au long du projet. Le financement provient du budget de 2024, dans lequel le gouvernement s'était engagé à remplacer la flotte vieillissante de VIA Rail en dehors du corridor reliant Québec à Windsor.

Au moins 9 des 45 locomotives seront tout de même construites à l'étranger, et le marché distinct visant à remplacer les wagons de passagers de VIA Rail destinées aux liaisons longue distance, régionales et en régions éloignées n'a pas encore été attribué.

Unifor représente plus de 2 500 travailleuses et travailleurs à VIA Rail. Le Conseil national 4000 représente quelque 1 800 membres dans les services en gare, au siège social, dans les centres de maintenance et à bord des trains. La section locale 100 représente 700 travailleuses et travailleurs employés comme mécaniciens de moteurs diesel, électriciens, wagonniers et manœuvres généraux.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

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