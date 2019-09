UNICEF Canada revient en force à l'Halloween avec une initiative permettant aux enfants de défendre le droit d'avoir une enfance

Tirant parti de l'héritage de la campagne d'origine, laquelle a permis de recueillir plus de 100 millions de dollars pour UNICEF Canada, les quatre personnages de la tirelire orange sont les visages de la nouvelle campagne. Ils représentent les quatre domaines principaux dans lesquels l'UNICEF aide les enfants les plus vulnérables du monde : l'eau potable, l'alimentation, la santé et l'éducation.

UNICEF Canada a également le plaisir de présenter ses toutes nouvelles et plus jeunes ambassadrices, GFORCE, un groupe musical composé de cinq filles de la région de Toronto qui s'est récemment rendu jusqu'aux quarts de finale de l'émission America's Got Talent. Les filles, âgées de 10 à 13 ans, croient que les enfants doivent avoir de grands rêves, car ils peuvent accomplir tout ce qu'ils veulent. Cela fait d'elles les représentantes idéales des Héros UNICEF de l'Halloween.

Dans le cadre de la campagne Héros UNICEF de l'Halloween, nous demandons aux enfants au Canada et à leur famille de défendre le droit des enfants d'avoir une enfance, où qu'ils soient dans le monde. En donnant aux enfants le pouvoir de prendre de grandes décisions, de décider, par exemple, à quoi servira l'argent qu'ils auront recueilli, la campagne vise à former une nouvelle génération de jeunes empathiques et engagés, qui reconnaissent leur capacité de faire du monde un endroit meilleur.

« La campagne Héros UNICEF de l'Halloween est basée sur une idée très puissante : les enfants défendent le droit d'autres enfants de grandir heureux et en bonne santé. En donnant aux enfants la possibilité de choisir ce pour quoi ils recueillent des fonds, cela permet également à l'UNICEF de les sensibiliser aux problèmes mondiaux et de leur montrer qu'ils ont le pouvoir d'agir », explique David Morley, le président et chef de la direction d'UNICEF Canada.

Comment peut-on devenir des Héros UNICEF de l'Halloween? Les enfants et les adultes peuvent créer une page de collecte de fonds au unicef.ca/HerosHalloween. Ce site regorge d'outils et de conseils pour lancer leur collecte de fonds. Les participants et participantes choisissent le héros de l'Halloween qu'ils veulent être, c'est-à-dire le héros de l'eau, de l'éducation, de l'alimentation, de la santé, ou même les quatre, puis ils invitent les membres de leur famille, leurs proches et leurs voisines et voisins à les appuyer en faisant un don. Lorsqu'ils atteignent leur objectif de collecte de fonds, les participants et participantes sont intronisés au panthéon des Héros et ils reçoivent un écusson qu'ils peuvent arborer fièrement sur leur costume ou afficher sur la porte de leur domicile le soir de l'Halloween.

Les écoles peuvent également participer et devenir des établissements Héros UNICEF de l'Halloween en recueillant des fonds. Afin de souligner le rôle important des établissements scolaires dans l'enseignement de la citoyenneté mondiale aux enfants, UNICEF Canada est heureux d'annoncer que les écoles participantes seront admissibles à un tirage au sort. L'établissement scolaire gagnant accueillera le groupe GFORCE pour un concert spécial. Pour chaque tranche de 250 dollars recueillis, l'école obtient un bulletin additionnel de participation et augmente ainsi ses chances de gagner.

« Les enfants ont du pouvoir. Ils peuvent faire avancer les choses, mais ils doivent avoir de GRANDS RÊVES. Nous rêvions d'auditionner à America's Got Talent et nous l'avons fait! Nous rêvions aussi de travailler avec un grand organisme de bienfaisance pour les enfants, et devinez quoi? Nous aidons UNICEF Canada à donner aux enfants, où qu'ils soient dans le monde, la possibilité d'avoir de grands rêves et d'agir pour améliorer les choses », ont déclaré les membres du groupe GFORCE.

Les écoles peuvent visiter le www.unicef.ca/fr/les-ecoles-et-la-campagne-heros-unicef-de-lhalloween pour en savoir plus et télécharger une trousse remplie d'idées d'activités de collecte de fonds amusantes à organiser pendant tout le mois d'octobre.

Les agences créatives Juniper Park/TBWA ont collaboré avec UNICEF Canada afin de développer et de lancer la campagne des Héros de l'Halloween. PHD Canada, une agence de planification et de placement média, a procuré un soutien marketing.

* Les écoles situées au Québec ne sont pas admissibles au concours en raison de la réglementation provinciale.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le chef de file des organisations humanitaires mondiales dont la mission est axée sur les enfants. Nous œuvrons dans le monde entier, même dans les régions les plus difficiles, afin de procurer des soins de santé, des vaccins, une éducation, de l'eau potable, une alimentation et des services d'assainissement. En tant que membres des Nations Unies, notre portée est inégalée : nous sommes actifs dans plus de 190 pays et territoires afin d'apporter une aide aux enfants les plus vulnérables. Même si nous faisons partie de la grande famille des Nations Unies, l'UNICEF dépend entièrement de contributions volontaires pour accomplir son travail et sauver des vies. Visitez le unicef.ca ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Juniper Park/TBWA

Juniper Park\TBWA (www.juniperparktbwa.com) est l'entreprise de la Disruption® : le moteur culturel pour les marques du 21ème siècle. Agence primée de rang mondial située au cœur de Toronto, Juniper Park\TBWA utilise une approche basée sur la Disruption® pour développer des idées qui transforment les marques. Notre équipe compte de plus de 140 esprits créatifs de classe mondiale qui accompagnent à travers l'Amérique du Nord des clients tels que Nissan, PepsiCo, GoDaddy, GSK Consumer Healthcare ou encore Intuit. En 2018, TBWA\Worldwide (www.tbwa.com), dont Juniper Park\TBWA fait partie, a été élue agence mondiale de l'année par Adweek, et en 2019, nommée l'une des entreprises les plus innovantes par Fast Company. Suivez nous sur Instagram, LinkedIn et Twitter, ou aimez notre page Facebook pour découvrir les dernières nouvelles du Park.

