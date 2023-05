TORONTO, le 11 mai 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration d'UNICEF Canada annonce la sélection de Sevaun Palvetzian comme nouvelle présidente et cheffe de la direction de l'organisation, dont l'entrée en fonction est prévue le 1er juin 2023. Cette annonce fait suite à la retraite de David Morley qui cède sa place après plus d'une décennie d'engagement à la direction d'UNICEF Canada.

UNICEF Canada nomme Sevaun Palvetzian comme nouvelle cheffe de la direction. (Groupe CNW/UNICEF Canada)

« En tant que principale organisation humanitaire mondiale vouée aux enfants, nous travaillons avec les gouvernements, les entreprises et la société civile afin d'être en mesure de rejoindre d'une façon inégalée les enfants les plus défavorisés dans le monde, affirme James McPhedran, président du conseil. L'expérience multisectorielle unique de Mme Palvetzian ainsi que son impressionnant parcours en matière de solutions créatives à des problématiques d'une grande complexité seront de précieux atouts pour UNICEF Canada. Son aptitude à former des équipes diversifiées particulièrement efficaces, jumelée à ses compétences avérées en communication stratégique et en création de partenariats, contribueront à jeter la lumière sur les enjeux et à favoriser de nouvelles approches pour les affronter. »

« Je tiens à remercier M. Morley pour son dévouement indéfectible et sa passion visant à fournir aux enfants les outils nécessaires non seulement à leur survie, mais à leur plein épanouissement, explique M. McPhedran. Notre conseil d'administration est convaincu que la position d'UNICEF Canada dans le secteur mondial des organismes de bienfaisance et son leadership en matière de défense des droits des enfants continueront à porter leurs fruits à l'avenir. »

« Je suis ravie de me joindre à UNICEF Canada - une organisation que j'admire depuis longtemps pour sa capacité à la fois de comprendre les besoins des enfants les plus vulnérables dans le monde et d'agir en première ligne sur le terrain pour y remédier, déclare madame Palvetzian. Tandis que nous assistons aujourd'hui à une reconfiguration de l'échiquier géopolitique, nous observons les conflits survenir dans de nouveaux coins de la planète et les changements climatiques susciter des besoins sans précédent. Je ne peux imaginer un rôle plus déterminant à une époque aussi charnière que celle-ci. C'est avec grand enthousiasme que je compte travailler avec l'équipe d'UNICEF Canada et ses partenaires pour répondre aux besoins croissants de chacun des enfants de par le monde. »

Mme Palvetzian est présentement agrégée supérieure à la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l'Université de Toronto ainsi que conseillère principale auprès d'entreprises chefs de file au Canada et aux États-Unis sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et leurs conséquences sur la stratégie organisationnelle. Auparavant, elle a été cheffe de la direction des communications de l'entreprise canadienne de technologies et de médias Rogers, où elle a dirigé le service des communications, de l'ESG et de la responsabilité sociale à l'échelle des nombreuses activités commerciales de l'entreprise.

Avant de se joindre à Rogers, Mme Palvetzian était cheffe de la direction de CivicAction, une importante organisation d'engagement civique qui rallie et crée de façon collaborative de nouvelles solutions pour des villes inclusives en mobilisant les leaders de tous les secteurs et de tous horizons pour leur force collective. En outre, elle a occupé pendant une dizaine d'années plusieurs rôles importants au sein du gouvernement de l'Ontario, y compris dans le cadre du lancement d'une stratégie visant à attirer les nouvelles générations de leaders, notamment par le Programme d'apprentissage et d'expérience de travail de la FPO, une initiative primée dont la mission est la réussite de jeunes issus de communautés prioritaires.

Une leader communautaire engagée, Mme Palvetzian a été membre de comités consultatifs pour plusieurs paliers de gouvernement et administratrice membre de divers CA, notamment ceux de Waterfront Toronto, NEXT Canada et Ivey Business School Leadership Council.

