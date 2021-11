UNICEF Canada est particulièrement reconnaissant du leadership du gouvernement du Canada qui a lancé le fonds de contrepartie et encouragé les Canadiens à donner généreusement pour cette initiative sans précédent.

En tant que leader mondial de la distribution de vaccins, l'UNICEF a été chargé, par le Mécanisme COVAX, de livrer deux milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 à des pays partout dans le monde au cours du premier trimestre de 2022.

Jusqu'à présent, COVAX a permis de livrer plus de 430 millions de doses de vaccin à 144 pays. Selon les dernières prévisions, un total d'environ 1,2 milliard de doses sera disponible pour les économies à plus faible revenu soutenues par la garantie de marché COVAX d'ici la fin de l'année 2021. Cette quantité est suffisante pour protéger 20 % de la population, ou 40 % de tous les adultes, dans les 92 économies membres de la garantie de marché COVAX, à l'exception de l'Inde.

Les Canadiens peuvent encore faire don de vaccins vitaux à l'adresse www.unicef.ca/DonnezUnVaccin.

Citations

« Grâce à la générosité exceptionnelle des Canadiens, nous sommes en mesure de livrer des millions de vaccins vitaux aux travailleurs de la santé de première ligne et aux populations vulnérables de pays à revenu faible du monde entier. Travailler ensemble pour vacciner en urgence les populations de toute la planète est l'un des moyens les plus efficaces d'aider les enfants, leurs familles et leurs communautés à passer au travers de la pandémie. »

- David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada

« Les Canadiens ont montré à maintes reprises à quel point ils peuvent être généreux en cas de besoin. En étant reconnaissants de la chance que nous avons, nous pouvons tendre la main, redonner et aider les autres à obtenir leur vaccin aussi. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international



À propos du rôle de l'UNICEF dans COVAX

L'UNICEF met à profit son expérience à titre de plus important acheteur de vaccins au monde et collabore avec des fabricants et des partenaires pour l'achat de doses de vaccins contre la COVID-19, ainsi que pour le transport, la logistique et le stockage de ces doses. En collaboration avec le Fonds autorenouvelable de l'OPS, l'UNICEF dirige les efforts déployés en vue d'acheter et de fournir des doses de vaccins contre la COVID-19 pour COVAX. De plus, l'UNICEF, GAVI et l'OMS collaborent jour et nuit avec des gouvernements pour s'assurer que les pays sont prêts à recevoir les vaccins, avec les équipements appropriés de la chaîne frigorifique en place et les professionnels de la santé formés pour les dispenser. L'UNICEF joue également un rôle prédominant dans les efforts visant à favoriser la confiance dans les vaccins, en émettant des communications à ce sujet et en suivant et luttant contre la désinformation à l'échelle du monde entier.

SOURCE UNICEF Canada

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Marie-Claude Rouillard, Responsable des communications, UNICEF Canada, 514 232-4510, [email protected]; Emily O'Connor, Responsable des communications, UNICEF Canada, 647-500-4230, [email protected]

Liens connexes

www.unicef.ca