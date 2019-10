Une visite interactive du plus important centre de recherche et développement des systèmes électroniques

La vidéo interactive permet ensuite aux utilisateurs de rapidement prendre connaissance des capacités technologiques disponibles et des caractéristiques techniques des équipements qui font partie de l'offre de service du C2MI et ce, peu importent le segment de marché dans lequel ils œuvrent. Notre expertise permet de répondre aux besoins de tous les secteurs : Aérospatiale, Automobile, Consommation, Manufacturier innovant, Sécurité et Défense, Santé et Sciences de la vie, Télécommunications, Transports et Infrastructures.

Tout comme les produits que nous développons, ce nouvel outil est novateur! Nous tenons à remercier les équipes de réalisation d'ID Conception ainsi que Daycounts pour leur précieuse collaboration. Nous espérons que cette vidéo vous permettra de nous rendre visite et de découvrir le monde passionnant des systèmes électroniques.

À propos du Centre de collaboration MiQro Innovation (C2MI)

Le Centre de Collaboration MiQro Innovation est une référence internationale dont les activités sont dédiées à la commercialisation rapide dans les domaines de la fabrication de microsystèmes électromécaniques (MEMS), d'assemblage de pièces et de systèmes électroniques ainsi que d'électronique imprimable. La microélectronique présente dans tous les secteurs de l'économie et de la société constitue un immense vecteur de création de richesse. Le C2MI est le plus important centre de recherche et développement de systèmes électroniques au Canada. Le Centre se veut un modèle unique de collaboration où la synergie entre partenaires industriels et académiques est nécessaire, voire essentielle au développement des produits de nouvelle génération. Le C2MI est un centre d'excellence en commercialisation et en recherche (CECR) dont le rôle est de permettre la réalisation de prototypes pour en accélérer la commercialisation. Visitez : www.c2mi.ca.

