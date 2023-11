OTTAWA, ON, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Le Canada fait pousser ce que la population mondiale veut, et le gouvernement du Canada s'engage à soutenir ses producteurs canadiens qui travaillent fort en saisissant de nouvelles occasions d'affaires et possibilités d'investissement partout dans le monde.

À l'appui de ces efforts, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a visité le Vietnam, le Japon et la Corée du Sud pour rencontrer des groupes importants de l'industrie, favoriser de nouvelles occasions d'affaires et nouer de nouveaux liens, promouvoir les produits agroalimentaires de haute qualité du Canada et discuter avec des représentants gouvernementaux locaux.

À Hanoï, le ministre MacAulay a rencontré des dirigeants de l'industrie, des importateurs clés de produits canadiens, ainsi que Le Minh Hoan, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. À titre de membre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), le Vietnam est un partenaire important du Canada et un marché à forte croissance pour les produits canadiens. Les deux ministres ont souligné le 50e anniversaire des relations bilatérales entre le Canada et le Vietnam, ont exploré de nouvelles occasions d'affaires et ont eu des discussions positives sur l'accès aux marchés des produits canadiens, y compris le blé, le porc, les bleuets et les pommes de terre.

À Tokyo, le ministre MacAulay s'est joint à la mission commerciale dirigée par l'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, et a rencontré d'importants partenaires commerciaux de la région. Le ministre a également rencontré le ministre d'État, Norikazu Suzuki, afin de réitérer le rôle du Canada en tant que fournisseur fiable de produits agricoles et de souligner l'engagement du Canada à conclure une entente de zonage en lien avec la peste porcine africaine.

À Séoul, le ministre MacAulay a annoncé un financement de plus de 23 millions de dollars pour les intervenants de l'industrie agricole dans le cadre du programme Agri-marketing. Cet investissement permettra d'accroître et de diversifier les exportations du Canada et aidera les producteurs et les exportateurs canadiens à renforcer leurs liens avec les clients étrangers. Le ministre a aussi rencontré des représentants de SSG.com et de Homeplus, deux des principaux détaillants sud-coréens, pour promouvoir davantage le Canada comme fournisseur de choix de produits alimentaires novateurs, durables et de grande qualité.

Le Canada exporte près de la moitié de sa production agricole, et la région indo-pacifique offre des possibilités économiques formidables pour le secteur. Le développement de nouveaux partenariats et relations commerciales dans la région est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada, et les missions commerciales d'Équipe Canada représentent une initiative importante de la Stratégie pour l'Indo-Pacifique.

Le Canada renforce encore plus sa présence en s'engageant à ouvrir le tout premier Bureau de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour la région indo-pacifique à Manille, aux Philippines. Grâce à un financement réservé de 31,8 millions de dollars, ce nouveau bureau permettra au Canada de communiquer avec les intervenants, les homologues en matière de réglementation et les décideurs en matière de politique. En renforçant nos relations existantes avec des partenaires aux vues similaires, nous pourrons élargir conjointement nos intérêts dans la région.

Au cours de son voyage, le ministre MacAulay a évoqué l'objectif du Canada visant à établir des relations commerciales solides et durables dans la région indo-pacifique et a fait la promotion des produits offerts par le Canada. Il a aussi rencontré des représentants des médias locaux au Vietnam et en Corée du Sud afin de mieux faire connaître la marque Canada et la qualité exceptionnelle des produits canadiens. Avec plus de 160 organismes participant à cette mission, dont 17 du secteur agricole, le gouvernement du Canada a franchi une autre étape en vue de la réalisation de cet objectif.

« Le Canada est un chef de file mondial dans le secteur agricole et agroalimentaire, et nos produits sont les meilleurs au monde. Ce fut un honneur de représenter les agriculteurs canadiens au Vietnam, au Japon et en Corée du Sud, et de faire la promotion en personne de cette qualité. Lorsque je suis devenu ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire en 2015, nos exportations agricoles s'élevaient à 56 milliards de dollars. À mon retour, ce montant était passé à plus de 92 milliards de dollars. Mon objectif est de poursuivre la croissance de nos exportations, et cela commence avec l'ouverture de marchés et la création de possibilités pour nos agriculteurs canadiens. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

En 2022, les exportations agricoles et agroalimentaires du Canada dans la région indo-pacifique ont totalisé 21,8 milliards de dollars. Pendant la période de 2018 à 2022, nos exportations agricoles et agroalimentaires dans cette région ont connu une hausse de près de 7 % et nos importations, une hausse de près de 9 %.

L'Indo-Pacifique devrait constituer les deux tiers de la classe moyenne d'ici 2030, et plus de la moitié du PIB mondial d'ici 2040.

plus de la moitié du PIB mondial d'ici 2040. Le Vietnam est devenu le 19 e marché en importance du Canada dans le secteur agricole et agroalimentaire, et le 9 e en importance dans la région indo-pacifique en 2022.

est devenu le 19 marché en importance du Canada dans le secteur agricole et agroalimentaire, et le 9 en importance dans la région indo-pacifique en 2022. En 2022, les exportations agroalimentaires du Canada au Japon ont atteint 5,4 milliards de dollars. La même année, le Canada était le sixième fournisseur en importance du Japon pour tous les produits agroalimentaires.

La Corée du Sud est un marché important pour le secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Il s'agit du premier accord de libre-échange bilatéral du Canada dans l'Indo-Pacifique.

La marque Canada offre aux exportateurs canadiens une présence internationale accrue en les aidant à profiter de la réputation positive du Canada dans le monde. Les entreprises prêtes à exporter peuvent s'y inscrire gratuitement.

Les principales priorités de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, dévoilée en novembre 2022, incluent l'accroissement du commerce, des investissements et de la résilience des chaînes d'approvisionnement en renforçant et en diversifiant les partenariats économiques du Canada.

Le ministre Lawrence MacAulay s'est rendu au Vietnam, au Japon et en Corée du Sud du 27 octobre au 4 novembre 2023. Tout au long de sa visite, le ministre a souligné son soutien aux intervenants agricoles qui participent à la mission commerciale d'Équipe Canada au Japon, ainsi qu'au Vietnam et en Corée du Sud.

À Séoul, le ministre MacAulay a annoncé un financement de plus de 23 millions de dollars pour les intervenants de l'industrie agricole dans le cadre du programme Agri-marketing. Les bénéficiaires en sont : le Conseil canadien du canola, l'association Pulse Canada, le Centre technique canadien pour l'orge brassicole, le Conseil des viandes du Canada, Bœuf canadien, The Prairie Oat Growers Association, Canada Porc International et la Canadian Pacific Kazunoko Association.

Programme Agri-marketing

Le programme Agri-marketing est un programme de 129,97 millions de dollars qui s'inscrit dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable).

Le programme soutient les secteurs agricoles nationaux afin d'accroître et de diversifier les exportations vers les marchés internationaux et de profiter des débouchés sur le marché intérieur. Le programme contribue à la croissance de l'économie en augmentant et en diversifiant les exportations canadiennes de produits agricoles, agroalimentaires et agro-industriels, y compris le poisson et les fruits de mer, en améliorant la visibilité des produits canadiens et en renforçant la capacité des producteurs exportateurs à recenser et saisir les occasions de développement des marchés ciblés.

Le PCA durable est un accord quinquennal (du 1er avril 2023 au 31 mars 2028) de 3,5 milliards de dollars conclu entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels. L'accord prévoit 1 milliard de dollars en activités et programmes fédéraux, de même que 2,5 milliards de dollars en activités et programmes à frais partagés financés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Marque Canada

La marque Canada offre aux exportateurs canadiens un avantage sur le plan de la commercialisation et une présence internationale renforcée en les aidant à tirer parti de la réputation positive du Canada dans le monde entier.

La marque Canada aide les consommateurs du monde entier à reconnaître les boissons et les produits alimentaires canadiens et met en valeur la gamme diversifiée de produits issus de notre paysage varié qui s'étend d'un océan à l'autre.

Les entreprises prêtes à exporter peuvent s'inscrire gratuitement au programme Marque Canada pour avoir accès à la nouvelle boîte à outils de commercialisation, optimisée pour l'environnement commercial numérique d'aujourd'hui.

Commerce agricole et alimentaire entre le Canada et le Vietnam

Le Vietnam est devenu le 19 e plus grand marché du Canada à l'échelle mondiale et le neuvième dans la région indopacifique en 2022.

est devenu le 19 plus grand marché du Canada à l'échelle mondiale et le neuvième dans la région indopacifique en 2022. Le Canada a exporté pour 416,2 millions de dollars canadiens de produits agricoles et alimentaires vers le Vietnam en 2022, soit une croissance annuelle de 4,8 % entre 2018 et 2022 (20,8 % au total).

Commerce agricole et alimentaire entre le Canada et le Japon

Le Canada est un important fournisseur de produits agricoles et alimentaires pour le Japon et le sixième plus grand fournisseur de produits agricoles et alimentaires importés par le Japon en 2022.

est un important fournisseur de produits agricoles et alimentaires pour le Japon et le sixième plus grand fournisseur de produits agricoles et alimentaires importés par le Japon en 2022. Le Japon est le troisième marché en importance pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer canadiens et offre de vastes possibilités d'accroître le volume et la diversité de nos exportations agricoles et alimentaires.

est le troisième marché en importance pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer canadiens et offre de vastes possibilités d'accroître le volume et la diversité de nos exportations agricoles et alimentaires. Le Canada et le Japon sont tous deux parties à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui est entré en vigueur le 30 décembre 2018. Depuis lors, les exportations agricoles et alimentaires canadiennes vers le Japon ont augmenté de 4,2 % chaque année jusqu'en 2022 (17,8 % au total).

Commerce agricole et alimentaire entre le Canada et la Corée du Sud

La Corée du Sud est un marché important pour le secteur agricole et alimentaire du Canada.

Elle est le siège du premier accord de libre-échange bilatéral conclu par le Canada dans la région indopacifique.

Depuis l'entrée en vigueur de l' Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC) en 2015, les exportations agricoles et alimentaires canadiennes vers la Corée du Sud ont augmenté de 10,7 % par an (104,4 % en valeur totale) jusqu'en 2022.

(ALECC) en 2015, les exportations agricoles et alimentaires canadiennes vers la Corée du Sud ont augmenté de 10,7 % par an (104,4 % en valeur totale) jusqu'en 2022. Cette croissance est remarquable puisque les exportations agricoles et alimentaires du Canada vers la Corée du Sud n'avaient augmenté que de 3,3 % par an (25,7 % en valeur totale) au cours de la période de huit ans précédant la ratification de l'ALECC (2008-2015).

